Туризм
Туризм

Лондон — город впечатлений, но и усталости: многолюдные улицы, высокие цены и бесконечная суета. Хочется передышки? Лучшее место для этого — Каус, оживлённый порт на севере острова Уайт. Здесь море встречается с историей, а энергия праздников соседствует с умиротворением.

Каус, Великобритания
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Каус, Великобритания

Королевская столица парусного спорта

Каус — небольшой городок с населением около 14 тысяч человек, но его знают во всём мире. Ещё в эпоху Тюдоров Генрих VIII построил здесь замок, а позже британская знать превратила побережье в центр яхтинга. Особое значение город получил после того, как королева Виктория выбрала соседний Осборн-хаус своей летней резиденцией.

В 1815 году здесь появилась Королевская яхтенная эскадра, и с тех пор Каус стал символом парусного спорта. Главный праздник — Неделя в Каусе, одно из старейших соревнований такого рода. В августе город наполняется парусами, музыкой и уличными гуляньями. Каждый год сюда приезжает свыше 60 тысяч гостей.

Как добраться и что посмотреть

Из Лондона путь займёт около трёх часов: сначала поездом или машиной до Саутгемптона, затем паромом (около часа). Каус удобен для путешествий по острову: от меловых скал Нидлс до золотых пляжей Шанклина и Сэндауна.

Сам город тоже удивит. На Хай-стрит почти нет машин, зато много необычных магазинов:

  • Live Like This — уютный интерьер и сувениры,
  • That Shop — коллекционные пластинки и LEGO,
  • AALondon & Cowes — современное искусство и работы аборигенов.

Где поесть

Для такого компактного города выбор ресторанов впечатляет:

  • The Coast Bar & Dining Room (рейтинг 4,6) — морепродукты, пицца и паста,
  • The Smoking Lobster — оригинальные тапас с азиатскими нотами,
  • The Anchor — настоящий английский паб с элем, сытной кухней и живой музыкой.

Уточнения

Па́русный спорт (я́хтинг, се́йлинг) — активный вид водного спорта, в котором спортсмены соревнуются, используя парусное снаряжение, установленное, главным образом, на яхтах. Зародился яхтинг в Нидерландах в XVI веке; само слово "яхта" (нидерл. jacht) впервые отмечено с середины XVII века.

Уайт или Вайт (англ. Isle of Wight, лат. Vecta, Vectis insula) — самый большой остров у побережья Англии, расположен в проливе Ла-Манш на расстоянии 5—8 км от побережья графства Хемпшир, отделён от острова Великобритания проливом Солент. Столица и крупнейший город — Ньюпорт.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
