Искусство и гастрономия: как французская Ментона завораживает своим культурным богатством

Туризм

Между блеском Монако и шумными Каннами скрывается город, который выбирают те, кто ищет подлинные впечатления. Ментон — это Средиземноморье без показной роскоши, где ценят искусство жить просто и со вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Hidalgo Molina, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ментон, Французская Ривьера.

Уют вместо показухи

Здесь нет ослепительных яхт и дорогих витрин, зато есть мощёные улочки, провансальские рынки и гастрономия, основанная на локальных продуктах. Вместо пафосных пятизвёздочных отелей — бутик-гостиницы и семейные дома, где главный акцент сделан на комфорте и искренности. Такой подход всё больше привлекает миллениалов и поколение Z, предпочитающих эмоции, а не внешний лоск.

Искусство на каждом шагу

Ментон удивляет насыщенной культурной жизнью, не уступающей Каннам. В старых зданиях открываются галереи современного искусства, мастерские пускают туристов за кулисы творчества, а уличные фрески превращают город в музей под открытым небом.

Фестивали проходят в течение всего года и делают ставку на качество. Здесь развивают местные таланты и приглашают зарубежных художников для обмена опытом. Атмосфера камерности и близости к искусству особенно импонирует интеллектуальной публике.

Средиземноморье для нового поколения

Город сумел адаптировать традиционный средиземноморский ритм к современным запросам. Туристы могут пройти гастрономические мастер-классы, отправиться на пешие прогулки с местными гидами или открыть для себя магазины с нулевым отходом и эко-отели.

Ночная жизнь также соответствует философии "без излишеств": бары с натуральными винами и небольшие концерты создают атмосферу уюта и общения, а не показного веселья.

Уточнения

Менто́на (фр. Menton ) — курортный город, порт и коммуна на юго-востоке Франции на Лазурном Берегу Средиземного моря, в 30 км от города Ниццы в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ментона.

