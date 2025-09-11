Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита

Иногда именно популярность разрушает то, что привлекает миллионы людей. Яркий пример — пляж Майя в Таиланде, закрытый из-за чрезмерного туризма. Похожая судьба постигла и Элафониси на Крите.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элафониси, Крит

Когда-то это было малоизвестное место на юго-западном побережье острова. Но в 2014 году Tripadvisor включил его в список лучших пляжей мира, и Элафониси стремительно превратился в "звезду" соцсетей. С тех пор летом здесь яблоку негде упасть: толпы отдыхающих заслоняют всю красоту уникального побережья.

Почему пляж кажется не таким розовым

Многие туристы приезжают ради знаменитого розового песка. Его оттенок создают микроскопические организмы — фораминиферы. Их красные и розовые раковины, перемешанные с известняком, действительно придают берегу необычный цвет.

Однако ожидания часто не совпадают с реальностью. Из-за облачности или просто плохой погоды песок выглядит менее ярким. К тому же годами отдыхающие уносили его с собой на память, и берег постепенно утратил насыщенность оттенка.

Переполненность и разочарование

Tripadvisor вновь признал Элафониси одним из лучших пляжей в мире в 2025 году, но отзывы путешественников нередко звучат критично: слишком людно, тесно и мало уюта. Даже отдых на солнце может превратиться в скучное ожидание свободного места.

Есть ли альтернатива?

Несмотря на спорную репутацию, многие по-прежнему восторгаются Элафониси. Возможно, стоит выбрать менее популярное время года, чтобы оценить его красоту самостоятельно.

А если толпы смущают, выход есть: в радиусе 15 минут езды на Крите вас ждут десятки уединённых пляжей, не менее живописных и гораздо спокойнее.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη ) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки. Административный центр — город Ираклион.



TripAdvisor — американский сайт путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира. Услуги сайта бесплатны для пользователей, создающих большую часть контента, также сайт поддерживается за счёт рекламы. TripAdvisor был одним из первых сайтов, внедривших принцип пользовательского контента.

