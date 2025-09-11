Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батареи молчат до первых холодов: именно сейчас решается, будет ли уютно зимой
40 новых моделей за 3 года: как BMW собирается изменить автомобильный рынок
Семь машин, которые пьют бензин литрами, но остаются мечтой водителей
Пенсионный калькулятор для самозанятых: сколько платить, чтобы не остаться у разбитого корыта
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню

Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита

1:58
Туризм

Иногда именно популярность разрушает то, что привлекает миллионы людей. Яркий пример — пляж Майя в Таиланде, закрытый из-за чрезмерного туризма. Похожая судьба постигла и Элафониси на Крите.

Элафониси, Крит
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элафониси, Крит

Когда-то это было малоизвестное место на юго-западном побережье острова. Но в 2014 году Tripadvisor включил его в список лучших пляжей мира, и Элафониси стремительно превратился в "звезду" соцсетей. С тех пор летом здесь яблоку негде упасть: толпы отдыхающих заслоняют всю красоту уникального побережья.

Почему пляж кажется не таким розовым

Многие туристы приезжают ради знаменитого розового песка. Его оттенок создают микроскопические организмы — фораминиферы. Их красные и розовые раковины, перемешанные с известняком, действительно придают берегу необычный цвет.

Однако ожидания часто не совпадают с реальностью. Из-за облачности или просто плохой погоды песок выглядит менее ярким. К тому же годами отдыхающие уносили его с собой на память, и берег постепенно утратил насыщенность оттенка.

Переполненность и разочарование

Tripadvisor вновь признал Элафониси одним из лучших пляжей в мире в 2025 году, но отзывы путешественников нередко звучат критично: слишком людно, тесно и мало уюта. Даже отдых на солнце может превратиться в скучное ожидание свободного места.

Есть ли альтернатива?

Несмотря на спорную репутацию, многие по-прежнему восторгаются Элафониси. Возможно, стоит выбрать менее популярное время года, чтобы оценить его красоту самостоятельно.

А если толпы смущают, выход есть: в радиусе 15 минут езды на Крите вас ждут десятки уединённых пляжей, не менее живописных и гораздо спокойнее.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη ) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки.  Административный центр — город Ираклион.

TripAdvisor — американский сайт путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира. Услуги сайта бесплатны для пользователей, создающих большую часть контента, также сайт поддерживается за счёт рекламы. TripAdvisor был одним из первых сайтов, внедривших принцип пользовательского контента.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню
Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита
Пляж превратился в сцену ужаса: неизвестное существо смыло на побережье — только ДНК покажет правду
Не все поняли юмор: Анна Седокова показала свои детские фото и вызвала насмешки в Сети
Тренировки впустую? Вот как питание после тренировки влияет на результат
Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.