Октябрьская пора в Чинкве-Терре: какие правила изменят путешествие по Лигурии

Туризм

На северо-западе Италии, в Лигурии, расположено одно из самых живописных мест страны — Чинкве-Терре. Пять бывших рыбацких деревень с яркими домами, нависающими над скалами, и бирюзовое море привлекают ежегодно около 5 миллионов туристов, хотя местных жителей здесь всего 5000.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Yalovaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ривьеру ди Леванте

Такой поток создаёт трудности: узкие тропы переполняются людьми, и это может быть небезопасно. Чтобы сохранить баланс, власти ввели новые правила.

Голубая тропа и "Тропа любви"

Самый известный маршрут региона — Сентьеро Адзурро, или Голубая тропа, протянувшийся на 12 километров. Он делится на четыре участка, каждый из которых открывает новые виды побережья.

Особое место занимает Виа дель Аморе ("Тропа любви"). Этот участок доступен только в одну сторону: туристы начинают путь в Риомаджоре и выходят в Манароле. Чтобы избежать толпы, действует лимит — не более 200 человек каждые полчаса. Забронировать вход можно лишь за три дня до похода.

Ограничения ради безопасности

В тёплые месяцы, когда поток гостей особенно велик, часть тропы между Монтероссо и Вернаццей тоже становится односторонней. Об изменениях сообщают на сайте национального парка. Эти меры позволяют снизить риск несчастных случаев и защитить уникальный ландшафт.

Как добраться и что учесть

Ближайший аэропорт — в Пизе, отсюда поезд довезёт до Ла-Специи за два часа. Из Милана дорога займёт около трёх. Между деревнями курсирует поезд Cinque Terre Express.

Туристам полезно приобрести карту Cinque Terre:

Trekking Card (около $9 в день) — доступ к тропам;

Treno MS Card ($23-38) — неограниченные поездки на поезде и доступ к маршрутам.

Подготовка к походу

Регион известен пересечённой местностью, поэтому обязательна правильная обувь: водонепроницаемая, с жёсткой фиксацией лодыжки и нескользящей подошвой. За несоблюдение этого правила возможен штраф до 2900 долларов.

Такое внимание к деталям позволяет сохранить Чинкве-Терре безопасным и комфортным для всех, кто мечтает пройти его легендарные тропы.

Уточнения

Чи́нкве-Те́рре (итал. Cinque Terre, лиг. Sinque Tere — «Пять земель», «Пятиземелье») — национальный парк Италии, включает рукотворные террасы и пять небольших поселений на побережье Генуэзского залива в провинции Специя административного региона Лигурия. В 1997 году ЮНЕСКО включила культурный ландшафт парка Чинкве-Терре в список Всемирного наследия человечества.

