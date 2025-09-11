Камбоджа в ожидании туристов: новый аэропорт в Пномпене изменит будущее туризма

Камбоджа сделала крупный шаг в развитии туризма — в столице открылся Международный аэропорт Техо. Первые самолёты приземлились здесь во вторник, и пассажиров встречали водомёты и традиционный кхмерский танец.

Аэропорт стал заменой старому столичному и сразу заявил о масштабах: площадь 2600 гектаров, стоимость строительства более 2 млрд долларов, пропускная способность — 13 млн человек в год. Реализацию проекта обеспечила китайская государственная компания в партнёрстве с правительством Камбоджи и корпорацией OCIC.

Туризм и амбиции страны

К 2030 году власти рассчитывают утроить поток туристов, а к 2050-му — довести его до 50 млн человек. Для Камбоджи это особенно важно: после пандемии туристическая отрасль сильно просела, и в 2023 году страну посетили лишь 6,7 млн иностранцев, что принесло 3,6 млрд долларов.

Открытие Техо стало уже вторым крупным проектом за последние два года. В 2023-м неподалёку от Ангкор-Вата был запущен ещё один аэропорт, строительство которого также финансировал Китай.

Цена прогресса

Однако развитие инфраструктуры имеет обратную сторону. По данным НПО Sahmakum Teang Tnaut, около 2000 семей уже столкнулись или столкнутся с экспроприацией жилья ради строительства. Официальные власти точное число пострадавших пока не подтверждают.

Атмосфера открытия

Первые рейсы символизировали новый этап для страны. Самолёт Air Cambodia прибыл из Китая с 160 пассажирами, которых встретили с особыми почестями.

"Для меня было большой честью быть одним из первых пассажиров, посетивших аэропорт", — признался британец Дэвид Уир был который среди них.

