Камбоджа в ожидании туристов: новый аэропорт в Пномпене изменит будущее туризма

Камбоджа сделала крупный шаг в развитии туризма — в столице открылся Международный аэропорт Техо. Первые самолёты приземлились здесь во вторник, и пассажиров встречали водомёты и традиционный кхмерский танец.
Аэропорт стал заменой старому столичному и сразу заявил о масштабах: площадь 2600 гектаров, стоимость строительства более 2 млрд долларов, пропускная способность — 13 млн человек в год. Реализацию проекта обеспечила китайская государственная компания в партнёрстве с правительством Камбоджи и корпорацией OCIC.
К 2030 году власти рассчитывают утроить поток туристов, а к 2050-му — довести его до 50 млн человек. Для Камбоджи это особенно важно: после пандемии туристическая отрасль сильно просела, и в 2023 году страну посетили лишь 6,7 млн иностранцев, что принесло 3,6 млрд долларов.
Открытие Техо стало уже вторым крупным проектом за последние два года. В 2023-м неподалёку от Ангкор-Вата был запущен ещё один аэропорт, строительство которого также финансировал Китай.
Однако развитие инфраструктуры имеет обратную сторону. По данным НПО Sahmakum Teang Tnaut, около 2000 семей уже столкнулись или столкнутся с экспроприацией жилья ради строительства. Официальные власти точное число пострадавших пока не подтверждают.
Первые рейсы символизировали новый этап для страны. Самолёт Air Cambodia прибыл из Китая с 160 пассажирами, которых встретили с особыми почестями.
"Для меня было большой честью быть одним из первых пассажиров, посетивших аэропорт", — признался британец Дэвид Уир был который среди них.
