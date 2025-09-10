Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о пиве, большинство людей вспоминают Германию, США или бельгийский Брюгге. Но именно Китай сегодня занимает первую строчку в рейтинге производителей пива BarthHaas за 2024-2025 годы. На его долю приходится внушительные 18,2% мирового объёма, что почти вдвое больше, чем у США.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ крафтовое пиво

Такой масштаб делает страну не только лидером производства, но и привлекательным направлением для пивного туризма. Здесь можно найти музеи пива, бары с "биржевой" системой ценообразования и экскурсии по пивоварням, а также поучаствовать в необычных дегустациях.

Циндао — сердце китайского пивоварения

Невозможно говорить о пиве в Китае и не вспомнить Циндао. Его традиции уходят в начало XX века, а чистая горная вода стала основой для знаменитого светлого пива "Циндао".

Город предлагает целый набор впечатлений:

дегустации свежесваренного пива прямо на пивоварне,

Международный пивной фестиваль, который длится с июля по август и собирает тысячи гостей,

шоу, гастрономические ярмарки и выставки, превращающие праздник в настоящее культурное событие.

Добраться сюда просто: в Циндао летают прямые рейсы, а при необходимости можно сделать пересадку в Пекине или Шанхае. Главное — помнить о правилах вывоза алкогольных сувениров.

Взлёт крафтового пива

Китай активно развивает крафтовую культуру. Сегодня в Пекине и Чэнду проходят специальные фестивали, где можно попробовать десятки авторских сортов.

Особого внимания заслуживают:

Great Leap Brewing — пивоварня, которая экспериментирует с традиционными китайскими ингредиентами,

Master Gao Brewing Co. из Нанкина, выпускающая лимитированные сезонные сорта,

Goose Island Beer Company в Шанхае, чей Hazy White IPA был признан "лучшим в мире специализированным IPA" 2025 года. В описании World Beer Awards он звучит как "персиковый и манящий", с мягким сухим послевкусием.

К тому же в Китае можно найти пиво всего за 1 доллар — редкая возможность совместить гастрономические открытия с экономией.

Уточнения

Цинда́о (нем. Tsingtau, кит. трад. 青島, упр. 青岛, пиньинь Qīngdǎo, буквально: «сине-зелёный остров») — город субпровинциального значения в Китае на востоке провинции Шаньдун, на берегу Жёлтого моря. Циндао основан в 1891 году.



Кра́фтовое пивоваре́ние (англ. craft brewery, ремесленное пивоварение) — производство пива небольшими, независимыми компаниями. Движение микропивоварения началось в США и Великобритании в 1970-х годах, хотя традиционное кустарное пивоварение существовало в Европе на протяжении веков и впоследствии распространилось в других странах.

