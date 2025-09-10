Каменные легенды и живые симфонии: что скрывают самые знаменитые оперные театры

Оперные театры — это не только сцена и музыка, но и уникальная архитектура, атмосфера и культурные традиции. Многие из них стали символами своих стран, и увидеть их хотя бы раз стоит каждому, кто интересуется искусством и путешествиями.
Государственный академический Большой театр России — один из старейших и крупнейших в мире оперных и балетных театров. Его история тесно связана с развитием театральной культуры страны. Основанный в XVIII веке, он пережил национализацию и разделение с Малым театром, но сохранил статус главной сцены Москвы.
Сегодня здесь три зала: историческая сцена, Бетховенский и Новая сцена. Основной зал вмещает 1768 зрителей, а знаменитая люстра с 26 тысячами хрустальных деталей делает его по-настоящему величественным. В Большом театре показывают не только классику, но и экспериментальные постановки.
Миланская Ла Скала открылась в 1778 году и стала мировым центром оперной культуры. Театр построен в стиле строгой неоклассики на месте готической церкви Санта-Мария-алла-Скала, откуда и произошло его название.
Главная гордость Ла Скала — удивительная акустика. Здесь ставили как серьёзные драмы, так и оперы буффа, а также балеты. Зал на 2015 мест почти всегда полон, а сама труппа активно гастролирует по всему миру. Даже в СССР артисты театра выступали с большим успехом.
Этот театр знают даже те, кто ни разу не был в Австралии. Его белоснежные "паруса" стали символом Сиднея и всей страны. Здание открылось в 1973 году и уже через несколько десятилетий вошло в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сиднейский оперный театр ежегодно принимает миллионы зрителей. Здесь ставят тысячи спектаклей, а кроме того, проводят экскурсии. Особенно яркие мероприятия проходят на Лунный Новый год: в эти дни здание подсвечивается красным и звучат постановки на китайском языке.
Вена — сердце европейской музыкальной традиции, и её государственная опера занимает особое место в культурной жизни города. Первое здание специально под театр начали строить в 1861 году, а открыли в 1869. Во время Второй мировой войны оно сильно пострадало, но было восстановлено и вновь открылось в 1955 году.
С тех пор здесь возродилась и традиция венских балов, которые проводятся ежегодно и признаны частью нематериального наследия ЮНЕСКО. В репертуаре театра — как шедевры классики, так и смелые постановки современных авторов.
Уточнения
Сиднейский оперный театр (англ. Sydney Opera House, дословно — "Сиднейский дом оперы") — оперный театр, дом номер 21 по Круговой набережной в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.
