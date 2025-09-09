Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гардероб рушится без этих вещей: проверка, которую стоит пройти каждой
Как деталь от немецкого кроссовера прижилась в отечественной машине: владелец нашёл изящное решение для Гранты
Секретные ниши и магия зеркал: 6 приёмов, где спрятать вещи в ванной, чтобы было и стильно, и удобно
Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке

Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом

3:11
Туризм

Потенциальное ужесточение правил выдачи шенгенских виз россиянам в Евросоюзе вызвало новую волну обсуждений в туристической отрасли. Многие эксперты отмечают, что подобные шаги могут негативно сказаться не только на российских путешественниках, но и на европейском бизнесе.

виза
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
виза

Позиция АТОР

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян подчеркнул, что полный запрет на въезд россиян в страны ЕС не станет неожиданностью. Ряд государств уже не выдают визы и не разрешают первичный въезд, сообщает (сайт) Москва 24. Среди них Латвия, Эстония, Чехия, Бельгия и Польша.

"Значит, Евросоюз понимает, как функционируют такого рода запреты. При всем при этом объемы выдачи въезда россиянам в прошлом году составляли 550 тысяч", — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его прогнозу, в 2025 году число выданных виз может вырасти до 650 тысяч. Однако это всё равно в разы меньше доковидных показателей, когда россиянам выдавали около 4,5 миллиона разрешений.

Где россиянам ещё выдают визы

Лидерами по количеству выданных документов в этом году стали Греция, Испания, Италия и Франция. При этом в зависимости от страны условия различаются. Например, Греция чаще ограничивает срок визы датами поездки, а некоторые другие государства могут оформлять более долгосрочные документы.

Иногда, как пояснил Мурадян, Франция и Греция выдают национальные визы, действующие только на территории конкретной страны, без права свободного перемещения по Шенгенской зоне.

Возможные последствия

По словам Мурадяна, дальнейшее ужесточение правил станет серьёзным ударом по туристическому бизнесу тех стран ЕС, которые продолжают сотрудничать с Россией.

"Фактически всё это — выстрел в ногу тем остаткам туристических потоков, которые получает бизнес стран, продолжающих сотрудничать с Россией. И они явно не будут в восторге", — заявил Мурадян.

Он также отметил, что в случае уже купленных туров лучше не откладывать оформление документов: средний срок получения визы сегодня составляет около двух месяцев.

Европейская политика

О возможных ограничениях ранее писали зарубежные СМИ. По их данным, Еврокомиссия рассматривает введение новых мер в рамках 19-го пакета санкций против России. Помимо туристов, под ограничения может попасть и дипломатический корпус: им хотят запретить свободное перемещение внутри Шенгенской зоны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на такие сообщения резко высказалась о возможных нововведениях.

"Дипломаты Евросоюза будут 'подседланы и стреножены', если этот запрет введут", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат
Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной
От навязчивой идеи до мирового чуда: 50 лет труда британца превратили безумие в достопримечательность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.