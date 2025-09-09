Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом

Потенциальное ужесточение правил выдачи шенгенских виз россиянам в Евросоюзе вызвало новую волну обсуждений в туристической отрасли. Многие эксперты отмечают, что подобные шаги могут негативно сказаться не только на российских путешественниках, но и на европейском бизнесе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ виза

Позиция АТОР

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян подчеркнул, что полный запрет на въезд россиян в страны ЕС не станет неожиданностью. Ряд государств уже не выдают визы и не разрешают первичный въезд, сообщает (сайт) Москва 24. Среди них Латвия, Эстония, Чехия, Бельгия и Польша.

"Значит, Евросоюз понимает, как функционируют такого рода запреты. При всем при этом объемы выдачи въезда россиянам в прошлом году составляли 550 тысяч", — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его прогнозу, в 2025 году число выданных виз может вырасти до 650 тысяч. Однако это всё равно в разы меньше доковидных показателей, когда россиянам выдавали около 4,5 миллиона разрешений.

Где россиянам ещё выдают визы

Лидерами по количеству выданных документов в этом году стали Греция, Испания, Италия и Франция. При этом в зависимости от страны условия различаются. Например, Греция чаще ограничивает срок визы датами поездки, а некоторые другие государства могут оформлять более долгосрочные документы.

Иногда, как пояснил Мурадян, Франция и Греция выдают национальные визы, действующие только на территории конкретной страны, без права свободного перемещения по Шенгенской зоне.

Возможные последствия

По словам Мурадяна, дальнейшее ужесточение правил станет серьёзным ударом по туристическому бизнесу тех стран ЕС, которые продолжают сотрудничать с Россией.

"Фактически всё это — выстрел в ногу тем остаткам туристических потоков, которые получает бизнес стран, продолжающих сотрудничать с Россией. И они явно не будут в восторге", — заявил Мурадян.

Он также отметил, что в случае уже купленных туров лучше не откладывать оформление документов: средний срок получения визы сегодня составляет около двух месяцев.

Европейская политика

О возможных ограничениях ранее писали зарубежные СМИ. По их данным, Еврокомиссия рассматривает введение новых мер в рамках 19-го пакета санкций против России. Помимо туристов, под ограничения может попасть и дипломатический корпус: им хотят запретить свободное перемещение внутри Шенгенской зоны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на такие сообщения резко высказалась о возможных нововведениях.

"Дипломаты Евросоюза будут 'подседланы и стреножены', если этот запрет введут", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ).

