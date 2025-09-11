Интернет пробил облака: бесплатный Wi-Fi будет работать на высоте 30 тысяч футов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Авиакомпания Air France объявила о запуске бесплатного высокоскоростного Wi-Fi на своих рейсах. Теперь пассажиры смогут оставаться на связи на высоте 30 тысяч футов, пользоваться социальными сетями и онлайн-сервисами в любое время полёта.

салон самолета
Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain
салон самолета

До этого авиаперелёт означал несколько часов в полной изоляции от цифрового мира. Кто-то воспринимал это как редкий шанс на отдых, другие — как вынужденное неудобство.

Теперь Air France стирает границы: связь в небе станет нормой, позволяя работать, общаться и развлекаться прямо во время путешествия.

Уточнения

Air France (Euronext: AF) — дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Является одной из крупнейших авиакомпаний и одной из старейших

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
