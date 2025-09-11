Интернет пробил облака: бесплатный Wi-Fi будет работать на высоте 30 тысяч футов

Авиакомпания Air France объявила о запуске бесплатного высокоскоростного Wi-Fi на своих рейсах. Теперь пассажиры смогут оставаться на связи на высоте 30 тысяч футов, пользоваться социальными сетями и онлайн-сервисами в любое время полёта.
До этого авиаперелёт означал несколько часов в полной изоляции от цифрового мира. Кто-то воспринимал это как редкий шанс на отдых, другие — как вынужденное неудобство.
Теперь Air France стирает границы: связь в небе станет нормой, позволяя работать, общаться и развлекаться прямо во время путешествия.
Уточнения
Air France (Euronext: AF) — дочерняя авиакомпания Air France-KLM. Является одной из крупнейших авиакомпаний и одной из старейших
