Эти четыре города докажут: самые яркие впечатления живут вдали от туристических маршрутов

Если крупные туристические центры давно превратились в переполненные "магниты" для путешественников, то уединённые города и небольшие поселения дарят совершенно другой опыт: тишину, атмосферу и аутентичность. Среди таких мест можно выделить четыре направления на разных континентах, которые стоит посетить тем, кто ищет не только достопримечательности, но и особое настроение.

Дейя, Испания

На Майорке, среди гор Сьерра-де-Трамонтана, прячется тихий городок Дейя. Сюда редко добираются случайные туристы — отчасти из-за высоких цен на жильё и магазины. Но именно эта "закрытость" делает его популярным среди знаменитостей, которые ценят уединение. Пейзажи с масличными и дубовыми рощами, зелёная долина Саграда и храм Иоанна Крестителя XVIII века создают атмосферу спокойствия и уюта.

Лицзян, Китай

В провинции Юньнань находится Лицзян — место, которое часто называют одним из самых красивых в Китае. Город окружён горами, поросшими хвойными лесами, и множеством ледниковых озёр. Особенно впечатляет Лицзян ранним утром, когда его окутывает туман. Здесь можно почувствовать гармонию природы и древней истории, ведь город сохранил уникальную архитектуру и традиции местных народов.

Кахамарка, Перу

На высоте почти 3 тысячи метров в Андах расположена Кахамарка. Этот город известен историей: именно здесь в XVI веке был пленён последний император инков Атаульпа. "Комната выкупа", где его держали, сохранилась до наших дней. Помимо этого город славится испанской барочной архитектурой и считается одним из важнейших культурных центров страны за пределами Лимы.

Нагано, Япония

Нагано вырос вокруг монастыря Дзэнкодзи, основанного ещё в VII веке. Долгое время это был тихий провинциальный город, пока в конце XX века его не преобразила зимняя Олимпиада 1998 года. Сегодня Нагано — один из лучших горнолыжных курортов Азии, где туристов ждут современные трассы, замок Уэда XVI века, а также десятки магазинов и лавок с традиционными сувенирами. Из Токио сюда можно добраться всего за полтора часа.

