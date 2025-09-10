Европа, которую хочется рисовать: замки, больше похожие на декорации к спектаклю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Туризм

Замки во все времена были больше, чем просто каменные стены и башни. Они отражали дух эпохи, становились символами власти и культурного развития, а сегодня притягивают туристов своей архитектурой и атмосферой. Ниже — подборка самых впечатляющих замков мира, каждый из которых по-своему уникален.

Замок Эльц в тумане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замок Эльц в тумане

Замок Пена, Португалия

На холме над Синтрой возвышается дворец Пена — настоящий манифест архитектурного романтизма XIX века. Построенный на месте монастыря по заказу короля Фердинанда II, он сочетает элементы готики, мавританского стиля, ренессанса и мануэлино. Яркие фасады, мозаичные панно и фантазийные башенки делают его похожим на декорацию к спектаклю. Это не крепость, а воплощённая мечта, ставшая символом культурного возрождения Португалии.

Замок Бодиам, Англия

Бодиам — классический образ английской готики. Он был возведён в 1385 году сэром Эдвардом Далингриджем и окружён живописным рвом, благодаря чему кажется идеальной иллюстрацией к рыцарской легенде. Несмотря на монументальные стены и башни, историки считают, что оборонительное значение у замка было минимальным. Бодиам строили скорее как эффектное украшение и символ статуса, чем как крепость.

Замок Эльц, Германия

Спрятанный среди лесов региона Мозель, Эльц поражает своей сохранностью. Это один из немногих замков, которые никогда не были разрушены. Более 850 лет он принадлежит одной семье, и каждая эпоха оставила здесь свои следы. Башни, галереи и крыши разных стилей образуют цельный ансамбль, который напоминает иллюстрацию к сказке братьев Гримм. Эльц остаётся жилым замком, а его интерьеры хранят подлинную атмосферу Средневековья.

Уточнения

За́мок (от чеш. zámek, через пол. zamek, калькированного с ср.-в.-нем. slōʒ — "за́мок" и "замо́к", в свою очередь калькирует лат. clusa "запор, форт, укрепление") — здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
