Узбекистан — это больше, чем Самарканд: факты, которые меняют представление о стране

Туризм

Узбекистан — страна, в которой яркое солнце сочетается с богатым культурным наследием и множеством необычных традиций. Здесь более 300 солнечных дней в году, а гостеприимство жителей давно стало визитной карточкой. Но помимо радушных людей и прекрасной погоды, в республике есть масса фактов, которые делают её по-настоящему уникальной.

Самарканда, Узбекистан
Фото: commons.wikimedia.org by Գարվիք, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самарканда, Узбекистан

Перекрёсток Великого шёлкового пути

Через территорию Узбекистана проходили важнейшие торговые маршруты древности. Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива были ключевыми городами Великого шёлкового пути. Здесь до сих пор сохранились старинные стены, медресе и крепости, которые сегодня привлекают туристов со всего мира.

Символика флага

Флаг Узбекистана несёт глубокий смысл. Лазурь символизирует небо и воду, белый — мир и удачу, зелёный — природу и плодородие. Красные линии означают жизненные силы. Полумесяц отсылает к новым начинаниям, а двенадцать звёзд — к календарным месяцам и знакам зодиака.

Древнейший Коран

В ташкентском медресе Муй-Мубарак хранится Коран Усмана — старейшая рукопись священной книги, датируемая VIII веком. Этот артефакт внесён ЮНЕСКО в реестр "Память мира" и является одной из главных святынь страны.

Страна солнца

Узбекистан по праву называют самой солнечной республикой бывшего СССР. В городе Паркент работает уникальный гелиокомплекс "Солнце" с гигантской солнечной печью, температура в которой достигает 3000 °C. Центр продолжает функционировать и открыт для экскурсий.

Чайные традиции

Чай для узбеков — больше, чем напиток. По местному этикету чем меньше наливают в пиалу, тем больше уважения оказывают гостю: хозяин может чаще подливать, демонстрируя внимание. С чаепитием связаны особые ритуалы заварки и подачи, делающие процесс настоящей церемонией.

Плов как культурное наследие

Узбекский плов — символ гостеприимства и один из главных элементов национальной культуры. В 2016 году традиции его приготовления внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Плов готовят на праздники и в будни, им принято делиться с нуждающимися, а есть блюдо традиционно руками, соблюдая особые правила.

Метро Ташкента

Столичная подземка заслуженно считается одной из красивейших в мире. Туристов впечатляют станции "Алишер Навои" с мозаикой, "Космонавтлар" с космическими панно, "Мустакиллик Майдони" с хрустальными люстрами и колоннами, а также футуристический "Бодомзор". Каждая станция — это отдельный архитектурный шедевр.

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
