Туризм в Хабаровском крае: загадочные сэвэны и таинственный Хехцир

Туризм

В Хабаровском крае в селе Сикачи-Алян появится новая туристическая тропа "Легенды сэвэнов". Её протяжённость составит около 5 км, а маршрут пройдёт по территории уникальных петроглифов, включённых в предварительный список наследия ЮНЕСКО.

Фото: commons.wikimedia by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амур и горный хребет Хехцир

Проект и финансирование

Вдоль тропы разместят визит-центр, арт-объекты и тематические зоны, чтобы сделать маршрут удобным и познавательным. На реализацию проекта выделено около 139 млн рублей: 126 млн поступит из федерального бюджета, 12 млн — из регионального, оставшуюся часть профинансирует Хабаровский район. Открытие ожидается уже в следующем году, а к 2028 году прогнозируется до 50 тыс. туристов ежегодно.

Петроглифы Сикачи-Аляна

Древние наскальные рисунки возрастом более 12 тысяч лет расположены на берегах Амура и Уссури. В 2019 году этот памятник получил статус объекта культурного наследия Дальнего Востока и стал важным элементом историко-культурного туризма региона.

Проект "Тропы Дальнего Востока"

Новая тропа создаётся в рамках масштабной программы, которая объединяет 18 маршрутов в девяти регионах. За два года здесь планируют оборудовать 118 км троп, на что выделено 1,7 млрд рублей.

"Легенды Хехцира"

Помимо Сикачи-Аляна, в крае появится ещё один маршрут — "Легенды Хехцира" протяжённостью 3,8 км. Здесь создадут смотровую площадку, зип-лайн и верёвочный городок. Стоимость проекта составит почти 216 млн рублей, а ежегодно тропу будут посещать до 10 тыс. человек.

Уточнения

Петро́гли́фы (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба; также пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые, выгравированные или нанесённые краской изображения на каменной основе.



Хехци́р — невысокий горный хребет на юге Хабаровского края России.

