Рубль держит удар: отпуск на Сейшелах стоит почти как год назад, но с бонусами

5:19
Туризм

С осени 2025 года "Аэрофлот" вновь запускает полётную программу на Сейшелы. Казалось бы, прямая дорога в тропики должна резко увеличить спрос. Но, как отмечают туроператоры, интерес к этому направлению и так стабильно высокий — и даже растёт.

Отдых на берегу моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на берегу моря

По словам экспертов, выбор туристов определяется не только удобством перелётов.

"Сейшелы пользуются стабильным спросом и уже имеют свою аудиторию. Спрос вырос практически вдвое", — говорят в Space Travel.

Спрос и бронирования

На рынке ощущается уверенный рост. В "Русском Экспрессе" фиксируют +71% к прошлому зимнему сезону, а у специалистов по экзотике продажи выросли в два раза.

"В общем объёме продаж Club Med на осень 2025 года Сейшельские острова занимают второе место после Турции. Рост по направлению составил 13% по сравнению с прошлым годом, а курорты особенно популярны у новых клиентов (+52%)", — сообщили в пресс-службе Club Med.

Глубина бронирования впечатляет: от 2-5 месяцев до полугода.

"Сейчас поступают заявки на новогодние праздники, январь и февраль 2026 года", — уточняет эксперт ITM Group Наталья Михайлова.

Авиаперевозки: прямые и стыковочные

Даже без "Аэрофлота" туристический поток не снижался. Emirates и Ethiopian Airlines продолжают удерживать лидирующие позиции.

"Прямые рейсы "Аэрофлота", безусловно, популярны, но авиакомпании Emirates и Ethiopian Airlines традиционно удерживают основную часть пассажиропотока и остаются лидерами по бронированиям", — подчеркивают в FUN&SUN.

По данным ITM Group, к зиме интерес к рейсам "Аэрофлота" вырастет. А пока многие туристы выбирают привычные стыковки.

Цены: стабильность и приятные бонусы

Несмотря на рост цен в долларах на 10-20%, рублёвые цены остались почти неизменными благодаря укреплению рубля.

"Рост цен в долларах составил около 10% к прошлому году, но за счет укрепления национальной валюты ценник в рублях практически не изменился", — отмечают в Space Travel.

По оценке ITM Group, туры подорожали в пределах инфляции — 5-7%.

Сколько стоит отдых на Сейшелах

  • Space Travel: средний чек вырос с 478,9 тыс. руб. в 2024 до 491,9 тыс. в 2025.
  • Club Med: недельный тур на двоих — от 381,1 тыс. руб. (премиум All Inclusive).
  • FUN&SUN: пакеты от 299 тыс. руб. (Coral Strand Smart Choice 4*), Hilton Labriz 5* - от 436 тыс. руб.
  • Anex: от 296 тыс. руб. (3*), пятизвездочный отдых — от 659 тыс. руб.
  • PAC Group: туры без питания — от 244 тыс. руб., 5* с завтраком — от 408,9 тыс. руб.
  • Coral Travel: отель 4* - от 340,6 тыс. руб., 5* - от 440,6 тыс. руб.
  • ITM Group: новогодний тур в 4* отель — от 4,1 тыс. EUR.

Авиабилеты "Аэрофлота" на конец сентября начинаются от 76,2 тыс. руб. (туда-обратно, без багажа). С пересадкой можно улететь за 49,5 тыс. руб.

Какие острова выбрать

  • Маэ — центр архипелага с развитой инфраструктурой.
  • Праслин — рай для любителей природы и знаменитых пальм Коко-де-Мер.
  • Ла-Диг — остров без машин, где жизнь течёт медленно и спокойно.
  • Силуэт — тропики и уединение, плюс Hilton Labriz Resort & Spa.
  • Денис и Фрегат — частные острова для тех, кто ценит приватность.

Чем заняться на Сейшелах

  • Пляжи, дайвинг и сноркелинг.
  • Экскурсии по национальным паркам.
  • Морские прогулки и рыбалка.
  • Знакомство с креольской культурой и кухней.
  • Фестивали, карнавалы и активный отдых: хайкинг, каякинг, виндсерфинг.

Полезные советы

  • Виза россиянам не нужна при поездке до 30 дней.
  • Валюта — сейшельская рупия, но в ходу доллары и евро.
  • Лучшее время для отдыха — май-сентябрь.
  • Не забудьте солнцезащитные средства и лёгкую одежду.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
