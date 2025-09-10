Рубль держит удар: отпуск на Сейшелах стоит почти как год назад, но с бонусами

С осени 2025 года "Аэрофлот" вновь запускает полётную программу на Сейшелы. Казалось бы, прямая дорога в тропики должна резко увеличить спрос. Но, как отмечают туроператоры, интерес к этому направлению и так стабильно высокий — и даже растёт.
По словам экспертов, выбор туристов определяется не только удобством перелётов.
"Сейшелы пользуются стабильным спросом и уже имеют свою аудиторию. Спрос вырос практически вдвое", — говорят в Space Travel.
На рынке ощущается уверенный рост. В "Русском Экспрессе" фиксируют +71% к прошлому зимнему сезону, а у специалистов по экзотике продажи выросли в два раза.
"В общем объёме продаж Club Med на осень 2025 года Сейшельские острова занимают второе место после Турции. Рост по направлению составил 13% по сравнению с прошлым годом, а курорты особенно популярны у новых клиентов (+52%)", — сообщили в пресс-службе Club Med.
Глубина бронирования впечатляет: от 2-5 месяцев до полугода.
"Сейчас поступают заявки на новогодние праздники, январь и февраль 2026 года", — уточняет эксперт ITM Group Наталья Михайлова.
Даже без "Аэрофлота" туристический поток не снижался. Emirates и Ethiopian Airlines продолжают удерживать лидирующие позиции.
"Прямые рейсы "Аэрофлота", безусловно, популярны, но авиакомпании Emirates и Ethiopian Airlines традиционно удерживают основную часть пассажиропотока и остаются лидерами по бронированиям", — подчеркивают в FUN&SUN.
По данным ITM Group, к зиме интерес к рейсам "Аэрофлота" вырастет. А пока многие туристы выбирают привычные стыковки.
Несмотря на рост цен в долларах на 10-20%, рублёвые цены остались почти неизменными благодаря укреплению рубля.
"Рост цен в долларах составил около 10% к прошлому году, но за счет укрепления национальной валюты ценник в рублях практически не изменился", — отмечают в Space Travel.
По оценке ITM Group, туры подорожали в пределах инфляции — 5-7%.
Авиабилеты "Аэрофлота" на конец сентября начинаются от 76,2 тыс. руб. (туда-обратно, без багажа). С пересадкой можно улететь за 49,5 тыс. руб.
