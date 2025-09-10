Осень сражается с летом — и выигрывает: неожиданный поворот в туристических привычках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Туризм

Классический летний отпуск для многих жителей Германии постепенно уходит в прошлое. Всё больше туристов предпочитают перемещать каникулы на октябрь — и именно этот месяц сегодня становится новым лидером туристического сезона.

Осенняя прогулка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Осенняя прогулка

Впечатляющий рост расходов

По данным Travel Data + Analytics (TDA), в октябре 2025 года расходы на путешествия выросли на 75,6% по сравнению с допандемическим 2019-м. Такой взрывной рост особенно заметен на фоне июля и августа, которые теряют популярность.

Общий оборот туррынка с мая по октябрь увеличился на 28% к 2019 году, однако именно октябрь показал самые высокие темпы. Рост в этом месяце составил 11% по сравнению с прошлым годом, тогда как в среднем по сезону — всего 6%.

Почему туристы выбирают осень

Секрет популярности октября заключается в нескольких факторах:

  • климат — мягкая и комфортная погода делает отдых приятнее, чем в знойные месяцы.
  • цены — осенью туры стоят дешевле, чем летом.
  • продление сезона — Греция и другие страны удерживают туристов до ноября.
  • социальные изменения — семьи без школьников и пенсионеры предпочитают отдыхать вне пиковых дат.

Мнение экспертов

"Классический летний отдых постепенно теряет свою актуальность для многих. Всё больше людей переносят свои летние каникулы на октябрь, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в будущем. Это предоставляет туристическому сектору возможность более эффективно использовать сезон в течение более длительного периода времени и более равномерно распределять спрос", — отмечает председатель Немецкой ассоциации интернет-продаж туристических услуг (VIR) Майкл Буллер.

Европа в разрезе

Но на фоне немецкого благополучия картина в ЕС выглядит неоднозначно. Данные Евростата за 2024 год показывают, что каждый четвертый европеец (27%) не может позволить себе даже недельный отпуск.

Благополучные страны

Германия, Франция, Нидерланды и Польша демонстрируют показатели ниже среднего по ЕС. В Люксембурге лишь 9% населения отказываются от отпуска, в Швеции — 11,6%, в Нидерландах и Словении — 13-14%.

Сложные случаи

В Румынии 59% жителей не могут позволить себе отдых, в Греции — 46%, в Болгарии — 41%. Даже на Кипре, где за последние годы наблюдается улучшение (с 42,5% до 33,2%), проблема остаётся значительной.

Уточнения

Стати́стика (от лат. status — состояние дел) — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.

Евростат (англ. Eurostat) — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
