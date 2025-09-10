Здесь хотели бросить землю и скот, но рафтинг оставил молодёжь в деревне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:50
Туризм

Казалось бы, небольшая деревня вдали от побережья Антальи не может конкурировать с курортами Средиземного моря. Но Бешконак доказал обратное. Благодаря реке Кёпрючай и волне энтузиазма жителей, здесь родился настоящий туристический центр, куда теперь съезжаются экстремалы со всего мира.

экстремальный спорт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
экстремальный спорт

Как всё началось

Первые сплавы появились в середине 1990-х, когда иностранная компания привезла сюда рафтинг. Местные жители, занимавшиеся в основном земледелием и животноводством, быстро поняли: новый вид активности может кормить не хуже урожая. Владельцы ресторанов купили лодки и начали предлагать туристам сплавы.

Со временем это стало не просто развлечением, а основой экономики.

Туризм вместо оттока молодёжи

Сегодня почти каждая семья в Бешконаке занята в туристическом бизнесе. Кто-то ведёт экскурсии, кто-то готовит для гостей национальные блюда, кто-то сдаёт жильё. В разгар сезона население деревни, обычно около 1700 человек, резко увеличивается.

"Поначалу мы сомневались, но быстро адаптировались к новым условиям. Мы увеличили количество лодок и расширили свой бизнес. Летом работы очень много, и мы часто нанимаем дополнительный персонал, чтобы удовлетворить растущий спрос", — рассказывает Мехмет Таш, чей отец одним из первых занялся рафтингом.

"Если бы не рафтинг, здесь бы осталось совсем немного людей. Сейчас же сюда приезжают на заработки даже из других мест", — по словам, рафтинг не только дал людям стабильный доход, но и сохранил жизнь в деревне.

Новое поколение

Для местной молодёжи рафтинг стал частью жизни.

"Я принимала участие во всех аспектах этого бизнеса во время летних каникул в школе. Поскольку мой отец занимается организацией рафтинга, это стало нашим семейным делом", — помогает физиотерапевт Мелек Таш отцу в бизнесе по выходным.

Природа и достопримечательности

Не только река Кёпрючай привлекает туристов. Рядом находятся каньон Тазы и древний город Сельге, благодаря чему поток гостей только растёт. А рафтинг здесь прослыл одним из самых безопасных и доступных маршрутов Турции.

Что такое рафтинг

Рафтинг — это сплав по горным рекам на специальных надувных лодках. Он сочетает физическую нагрузку, командную работу и красоту природы.

Как проходит сплав:

  • Инструктаж: обучение безопасности, выдача жилетов, шлемов и вёсел.
  • Сплав: команда под руководством инструктора преодолевает пороги и перекаты.
  • Сложность: от лёгких маршрутов (1-2 категория) до экстремальных (5-6).
  • Продолжительность: от однодневных до многодневных туров.

Стоимость: однодневный тур — от 2000 рублей, эксклюзивные маршруты — до 10 000 рублей и выше. В цену входят снаряжение, инструктор, трансфер, иногда питание.

Противопоказания:

  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • болезни опорно-двигательного аппарата,
  • эпилепсия и психические расстройства,
  • астма и хронический бронхит,
  • беременность,
  • алкогольное опьянение.

Перед поездкой лучше проконсультироваться с врачом и честно оценить свои силы.

Итог

История Бешконака показывает, как экстремальный спорт способен оживить маленькое поселение и превратить его в центр притяжения для тысяч туристов. Рафтинг здесь — не просто хобби, а стиль жизни и гарантия будущего для целого поколения.

Уточнения

Ра́фтинг (англ. rafting — "сплав") — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 2-, 4- и 6-местных надувных судах (рафтах).

Экстрема́льный спорт (приключе́нческие ви́ды спо́рта) — деятельность, связанная с высокой степенью риска. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
