Здесь хотели бросить землю и скот, но рафтинг оставил молодёжь в деревне

Казалось бы, небольшая деревня вдали от побережья Антальи не может конкурировать с курортами Средиземного моря. Но Бешконак доказал обратное. Благодаря реке Кёпрючай и волне энтузиазма жителей, здесь родился настоящий туристический центр, куда теперь съезжаются экстремалы со всего мира.

Как всё началось

Первые сплавы появились в середине 1990-х, когда иностранная компания привезла сюда рафтинг. Местные жители, занимавшиеся в основном земледелием и животноводством, быстро поняли: новый вид активности может кормить не хуже урожая. Владельцы ресторанов купили лодки и начали предлагать туристам сплавы.

Со временем это стало не просто развлечением, а основой экономики.

Туризм вместо оттока молодёжи

Сегодня почти каждая семья в Бешконаке занята в туристическом бизнесе. Кто-то ведёт экскурсии, кто-то готовит для гостей национальные блюда, кто-то сдаёт жильё. В разгар сезона население деревни, обычно около 1700 человек, резко увеличивается.

"Поначалу мы сомневались, но быстро адаптировались к новым условиям. Мы увеличили количество лодок и расширили свой бизнес. Летом работы очень много, и мы часто нанимаем дополнительный персонал, чтобы удовлетворить растущий спрос", — рассказывает Мехмет Таш, чей отец одним из первых занялся рафтингом. "Если бы не рафтинг, здесь бы осталось совсем немного людей. Сейчас же сюда приезжают на заработки даже из других мест", — по словам, рафтинг не только дал людям стабильный доход, но и сохранил жизнь в деревне.

Новое поколение

Для местной молодёжи рафтинг стал частью жизни.

"Я принимала участие во всех аспектах этого бизнеса во время летних каникул в школе. Поскольку мой отец занимается организацией рафтинга, это стало нашим семейным делом", — помогает физиотерапевт Мелек Таш отцу в бизнесе по выходным.

Природа и достопримечательности

Не только река Кёпрючай привлекает туристов. Рядом находятся каньон Тазы и древний город Сельге, благодаря чему поток гостей только растёт. А рафтинг здесь прослыл одним из самых безопасных и доступных маршрутов Турции.

Что такое рафтинг

Рафтинг — это сплав по горным рекам на специальных надувных лодках. Он сочетает физическую нагрузку, командную работу и красоту природы.

Как проходит сплав:

Инструктаж: обучение безопасности, выдача жилетов, шлемов и вёсел.

Сплав: команда под руководством инструктора преодолевает пороги и перекаты.

Сложность: от лёгких маршрутов (1-2 категория) до экстремальных (5-6).

Продолжительность: от однодневных до многодневных туров.

Стоимость: однодневный тур — от 2000 рублей, эксклюзивные маршруты — до 10 000 рублей и выше. В цену входят снаряжение, инструктор, трансфер, иногда питание.

Противопоказания:

сердечно-сосудистые заболевания,

болезни опорно-двигательного аппарата,

эпилепсия и психические расстройства,

астма и хронический бронхит,

беременность,

алкогольное опьянение.

Перед поездкой лучше проконсультироваться с врачом и честно оценить свои силы.

Итог

История Бешконака показывает, как экстремальный спорт способен оживить маленькое поселение и превратить его в центр притяжения для тысяч туристов. Рафтинг здесь — не просто хобби, а стиль жизни и гарантия будущего для целого поколения.

