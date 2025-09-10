Здесь хотели бросить землю и скот, но рафтинг оставил молодёжь в деревне

Казалось бы, небольшая деревня вдали от побережья Антальи не может конкурировать с курортами Средиземного моря. Но Бешконак доказал обратное. Благодаря реке Кёпрючай и волне энтузиазма жителей, здесь родился настоящий туристический центр, куда теперь съезжаются экстремалы со всего мира.
Первые сплавы появились в середине 1990-х, когда иностранная компания привезла сюда рафтинг. Местные жители, занимавшиеся в основном земледелием и животноводством, быстро поняли: новый вид активности может кормить не хуже урожая. Владельцы ресторанов купили лодки и начали предлагать туристам сплавы.
Со временем это стало не просто развлечением, а основой экономики.
Сегодня почти каждая семья в Бешконаке занята в туристическом бизнесе. Кто-то ведёт экскурсии, кто-то готовит для гостей национальные блюда, кто-то сдаёт жильё. В разгар сезона население деревни, обычно около 1700 человек, резко увеличивается.
"Поначалу мы сомневались, но быстро адаптировались к новым условиям. Мы увеличили количество лодок и расширили свой бизнес. Летом работы очень много, и мы часто нанимаем дополнительный персонал, чтобы удовлетворить растущий спрос", — рассказывает Мехмет Таш, чей отец одним из первых занялся рафтингом.
"Если бы не рафтинг, здесь бы осталось совсем немного людей. Сейчас же сюда приезжают на заработки даже из других мест", — по словам, рафтинг не только дал людям стабильный доход, но и сохранил жизнь в деревне.
Для местной молодёжи рафтинг стал частью жизни.
"Я принимала участие во всех аспектах этого бизнеса во время летних каникул в школе. Поскольку мой отец занимается организацией рафтинга, это стало нашим семейным делом", — помогает физиотерапевт Мелек Таш отцу в бизнесе по выходным.
Не только река Кёпрючай привлекает туристов. Рядом находятся каньон Тазы и древний город Сельге, благодаря чему поток гостей только растёт. А рафтинг здесь прослыл одним из самых безопасных и доступных маршрутов Турции.
Рафтинг — это сплав по горным рекам на специальных надувных лодках. Он сочетает физическую нагрузку, командную работу и красоту природы.
Стоимость: однодневный тур — от 2000 рублей, эксклюзивные маршруты — до 10 000 рублей и выше. В цену входят снаряжение, инструктор, трансфер, иногда питание.
Перед поездкой лучше проконсультироваться с врачом и честно оценить свои силы.
История Бешконака показывает, как экстремальный спорт способен оживить маленькое поселение и превратить его в центр притяжения для тысяч туристов. Рафтинг здесь — не просто хобби, а стиль жизни и гарантия будущего для целого поколения.
Уточнения
Ра́фтинг (англ. rafting — "сплав") — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 2-, 4- и 6-местных надувных судах (рафтах).
Экстрема́льный спорт (приключе́нческие ви́ды спо́рта) — деятельность, связанная с высокой степенью риска.
