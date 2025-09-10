Туристов штрафуют за селфи и чемоданы: в каких странах действуют абсурдные законы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Путешествия открывают не только новые страны, но и самые неожиданные правила. Иногда речь идёт не о мелочах вроде "не кормить голубей", а о законах, которые могут сильно удивить.

Европа и её запреты

Италия особенно богата на оригинальные ограничения. В Портофино запрещено слишком долго "зависать" на пристани с 10:30 до 18:00 — штраф составит 270 евро.

На Капри нельзя носить громкую обувь, а в Ватикане — делать селфи. В Виджевано запрещено отдыхать в тени памятника.

В Хорватии, в Дубровнике, туристы обязаны носить чемоданы на колесах, чтобы снизить шум на старинных улочках.

В Чехии Прага решила бороться с "шумным туризмом": ночные барные туры теперь под запретом с 22:00 до 6:00, а эффектные костюмы для мальчишников тоже в чёрном списке.

Страны Азии и экология

На островах Таиланда и Палау действует запрет на солнцезащитные кремы, которые вредят кораллам. А японская Окинава ограничивает поток туристов, чтобы сохранить свою дикую природу.

Самые абсурдные меры в Испании

Малага ещё в 2004 году запретила "физиологическую эвакуацию" в море — штраф 300 евро. В Виго за мытьё посуды в воде придётся заплатить уже 750 евро.

А после Brexit британцам теперь нужно доказать финансовую состоятельность: не менее 100 евро в день на человека, иначе въезд могут запретить.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем".

