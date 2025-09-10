Пешие прогулки: спорт без медалей и рекордов

27 миллионов человек во Франции регулярно отправляются в походы — это больше половины взрослого населения страны. Популярность выросла особенно заметно после недавнего кризиса в области здравоохранения: всё больше людей выбирают природные виды активности. Но остаётся вопрос: считать ли пешие прогулки полноценным видом спорта?

Признание на официальном уровне

Министерство спорта даёт чёткий ответ: да. Пешие прогулки определяются как физическая активность, включающая разработку и прохождение маршрутов без использования альпинистских техник.

Этот вид спорта признан полезным для здоровья, доступным в любое время года и для любой аудитории. Французская федерация пеших прогулок (FFRandonnée) официально регулирует дисциплину, устанавливает правила безопасности и даже проводит соревнования.

Спорт или отдых?

В этом и кроется уникальность. Пешие прогулки можно воспринимать как досуг: они не требуют противника, строгого времени или цели. Для одних это прогулка по лесу на час, для других — многодневный переход по маршрутам с рюкзаком весом 15 кг. Разные усилия, но суть одна — движение в гармонии с природой.

Уровни практики

FFRandonnée выделяет несколько форматов:

Прогулка — до 4 часов, умеренная нагрузка.

Пеший туризм — более 4 часов, постоянные усилия.

Большой поход — несколько дней в автономии.

Треккинг — зарубежные или горные маршруты.

Каждый уровень требует своей подготовки и снаряжения. Некоторые походы сопоставимы по сложности с другими outdoor-дисциплинами — бегом по тропам или велопутешествиями.

Спорт-досуг

Пешие прогулки не нуждаются в лицензии и результатах, но могут быть соревновательными и системными. Именно поэтому их правильнее назвать "спорт-досугом" — практикой, где сочетаются польза для здоровья, свобода выбора и удовольствие от природы.

Уточнения

