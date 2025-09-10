Пешие прогулки: спорт без медалей и рекордов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

27 миллионов человек во Франции регулярно отправляются в походы — это больше половины взрослого населения страны. Популярность выросла особенно заметно после недавнего кризиса в области здравоохранения: всё больше людей выбирают природные виды активности. Но остаётся вопрос: считать ли пешие прогулки полноценным видом спорта?

пешая прогулка
Фото: freepik.com by aleskrivec is licensed under Free More info
пешая прогулка

Признание на официальном уровне

Министерство спорта даёт чёткий ответ: да. Пешие прогулки определяются как физическая активность, включающая разработку и прохождение маршрутов без использования альпинистских техник.

Этот вид спорта признан полезным для здоровья, доступным в любое время года и для любой аудитории. Французская федерация пеших прогулок (FFRandonnée) официально регулирует дисциплину, устанавливает правила безопасности и даже проводит соревнования.

Спорт или отдых?

В этом и кроется уникальность. Пешие прогулки можно воспринимать как досуг: они не требуют противника, строгого времени или цели. Для одних это прогулка по лесу на час, для других — многодневный переход по маршрутам с рюкзаком весом 15 кг. Разные усилия, но суть одна — движение в гармонии с природой.

Уровни практики

FFRandonnée выделяет несколько форматов:

  • Прогулка — до 4 часов, умеренная нагрузка.
  • Пеший туризм — более 4 часов, постоянные усилия.
  • Большой поход — несколько дней в автономии.
  • Треккинг — зарубежные или горные маршруты.

Каждый уровень требует своей подготовки и снаряжения. Некоторые походы сопоставимы по сложности с другими outdoor-дисциплинами — бегом по тропам или велопутешествиями.

Спорт-досуг

Пешие прогулки не нуждаются в лицензии и результатах, но могут быть соревновательными и системными. Именно поэтому их правильнее назвать "спорт-досугом" — практикой, где сочетаются польза для здоровья, свобода выбора и удовольствие от природы.

Уточнения

Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей. Ходьбу рассматривают с позиции модели прямого и обратного маятников, рассматривая сегменты конечностей и тело как систему физических маятников.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
