45 000 км по Андам: как инки построили самую длинную горную дорогу в истории

Инки появились в Южной Америке в конце XII века, а к XIII столетию основали город Куско, который стал столицей их империи. Отсюда расходилась удивительная дорожная сеть — Капакнан, охватывавшая территорию шести стран: Перу, Боливии, Чили, Аргентины, Эквадора и Колумбии.

Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дорога Капакнан, Перу

Масштабы, поражающие воображение

Общая протяжённость дорог составляла не менее 45 000 км, а главная магистраль тянулась на 6600 км. Для сравнения: знаменитая Виа Аппиа у римлян имела всего 500 км. В Андах дороги инков поднимались на невероятные высоты: в Эквадоре — 4350 м, в Перу — к раскопкам в Уануко-Пампа (80 км) и к Мачу-Пикчу (2340 м), а самая высокая дорога в Аргентине достигала отметки 4895 м.

Как и зачем строили

Дороги имели ширину до 3 м. По ним двигались пешие путники и караваны лам, ведь лошади появились только с испанцами. Многие участки были мощёными, а сложные места дополнялись мостами и каналами для подачи воды.

Сеть имела сразу несколько назначений:

торговля — обмен с соседними общинами;

культура — распространение обычаев и языка;

армия — быстрое перемещение войск.

Почему Куско — центр дорог

По легенде, инки произошли с берегов озера Титикака, а позже мигрировали на север. Именно Куско стал для них не только политическим, но и духовным центром. При Пачакутеке, в XV веке, строительство дорог получило наибольший размах, связав столицу с основными городами империи.

Наследие

Сегодня многие дороги Капакнана признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Они напоминают, что инки сумели покорить самую длинную горную цепь мира — Анды, создав сеть, не имеющую аналогов в истории.

Ку́ско (исп. Cuzco, Cusco, кечуа Qusqu, Qosqo) — город на юго-востоке Перу, рядом со Священной долиной инков, административный центр региона Куско и одноимённой провинции. Высота над уровнем моря составляет около 3 400 м.



Импе́рия и́нков (кечуа Tawantin Suyu, Tawantinsuyu, Тауантинсу́йу) — крупнейшее по площади и численности населения индейское раннеклассовое государство в Южной Америке в XI—XVI веках. Занимало территорию от нынешнего Пасто в Колумбии до реки Мауле в Чили.

