Мир сюрреализма: 10 странных мест, куда стоит поехать хоть раз в жизни

Забудьте о туристических толпах и стандартных маршрутах: есть места, где сама странность становится частью путешествия. От "сухопутного залива Халонг" во Вьетнаме до уток в лобби отеля в Мемфисе — каждое направление хранит свою историю.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
  • Шотландия: Барра

Единственный аэропорт, где рейсы зависят от приливов. Самолёты садятся прямо на пляж, а тюлени отдыхают "на взлётке".

  • Вьетнам: Транг Ан

Карстовые скалы, будто залив Халонг, но без моря. По "сухопутной бухте" можно плавать на сампанах, а также исследовать древнюю столицу Хоа Лу.

  • Нидерланды: сырный рынок Алкмара

Каждую пятницу с XVI века тут носят на носилках жернова гауды весом 130 кг. Туристы обожают этот красочный ритуал.

  • Занзибар: Каменный город

Город из кораллового камня и извести с лабиринтами улиц, где соединились арабские, индийские и европейские влияния. ЮНЕСКО признало его наследием.

  • Гонконг: исчезающие неоновые огни

Когда-то их было тысячи, теперь осталось менее 500. Организации и музеи спешат сохранить хотя бы часть этого сияющего наследия.

  • Китай и копии городов

Венеция, Париж, Лондон — целые копии построены в Поднебесной. Иногда пустынные, но от этого ещё более сюрреалистичные.

  • Зеландия

Исчезнувший континент, 94% которого скрыто под водой. Его можно "посетить", отправившись в Новую Зеландию или Новую Каледонию.

  • Бутан

Здесь дома украшают красочными фаллосами — символами защиты и плодородия. Эта традиция уходит корнями к "Безумному святому" XV века.

  • Рим: Аппиева дорога

"Королева путей", построенная в 312 г. до н. э., до сих пор сохранила 18 км, по которым можно пройти пешком среди древностей.

Уточнения

Сюрреали́зм (от фр. surréalisme, дословно — "сверхреализм", "надреализм") — направление в искусстве двадцатого века, сложившееся в 1920-х годах в художественной культуре западного авангардизма. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Считается, что сюрреализм развивался более сорока лет, до появления новых течений 1960-х годов.

