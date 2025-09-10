Сказочное Средиземноморье: что ждёт пассажиров на борту Oosterdam

Одним из самых запоминающихся моментов предстоящего средиземноморского путешествия на борту Oosterdam станет проход через пролив Бонифачо у берегов Корсики.

Маршрут

В маршрут также включены посещения Катаколона, откуда удобно добираться до Олимпии (Греция), Саранды (Албания) и Валлетты (Мальта). Кроме того, лайнер сделает остановки в Мессине (Сицилия), Неаполе и Чивитавеккье (Рим) в Италии, Аяччо на Корсике и Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере.

10-дневный круиз

Десятидневный круиз по Средиземному морю на лайнере Oosterdam начинается в Афинах 22 октября текущего года. Стоимость начинается от 1709 фунтов стерлингов с человека (более 160 тыс. руб.), включая питание, послеобеденное чаепитие, театральные представления и развлечения для детей. Авиабилеты оплачиваются отдельно.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

