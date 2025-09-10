Когда 15 минут до школы и магазина — уже много: в Копенгагене испытали новый формат городской жизни

В Европе хватает культурных столиц, удобных для прогулок: от барочной Варшавы до недооценённого Белграда. Но именно Копенгаген в последние годы удивляет подходом к городской жизни. В рейтинге Compare the Market он вошёл в девятку самых "ходибельных" городов мира, а новый район Нордхавн вывел идею компактного города на новый уровень.
Нордхавн расположен всего в 15 минутах езды на метро от центра, но когда-то это был порт с контейнерами, кранами и цементными силосами. В 2008 году началась его трансформация, и теперь бывшая индустриальная зона превращается в современный район, рассчитанный на 40 тысяч жителей и рабочих мест. Старые промышленные здания обрели новую жизнь, а набережные стали местом прогулок.
Архитекторы бюро Cobe и Sleth взяли за основу концепцию "15-минутного города", но сократили время доступа к ключевым объектам до пяти минут. Всё — школы, магазины, кафе, парки и зоны отдыха — находится в радиусе 400 метров. Автомобили здесь не в почёте: район спроектирован для пешеходов и велосипедистов.
Результат впечатляет: стильные квартиры, уютные дворики, кафе с выпечкой и кофейни, многофункциональные пространства и веломагазины. Даже знаменитый архитектор Бьярке Ингельс выбрал Нордхавн для своей штаб-квартиры.
Несмотря на очевидные плюсы — меньше выбросов, чище воздух, поддержка локального бизнеса и комфортная жизнь — идея вызвала критику. В Великобритании её называют "тоталитарной" и даже исключают из планов, а автор концепции Карлос Морено подвергается угрозам. Однако прогуливаясь по Нордхавну, где жители довольны и гордятся своим районом, сложно понять, откуда берётся сопротивление.
Копенга́ген (дат. København, до 1906 — Kjøbenhavn, на стародатском: Køpmannæhafn - "торговая гавань"; лат. Hafnia) — столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер.
