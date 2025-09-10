Слотер-Каньон: секретная пещера в Нью-Мексико пугает и восхищает

Под пустыней Чиуауа в Нью-Мексико скрывается настоящий подземный мир: 119 известняковых пещер, образовавшихся на месте древнего моря. Этот парк, привлекающий сотни тысяч туристов ежегодно, известен своим "Большим залом" — крупнейшей пещерной галереей Северной Америки. Но те, кто ищет приключений, выбирают малоизвестную пещеру Слотер-Каньон.

Фото: commons.wikimedia.org by karol m из arizona, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слотер-Каньон, Нью Мехико

Дикая красота Слотер-Каньона

От центра для посетителей сюда нужно ехать около 40 минут, а дальше — пешком по каменистой тропе. Уже у входа становится ясно: это не туристическая прогулка.

Внутри нет ни света, ни дорожек, лишь сырой воздух и гулкая тишина. Под светом фонаря открываются колонны высотой до 27 метров и сверкающая "Рождественская ёлка". Иногда, чтобы продвинуться дальше, придётся использовать верёвки.

Название пещеры связано не с мрачными легендами, а с именем местного скотовода Чарльза Слотера, пожертвовавшего землю для парка. Однако археологические следы костров и факелов доказывают: коренные жители бывали здесь тысячи лет назад.

Как попасть внутрь

Экскурсии бронируются на сайте recreation. gov за месяц до поездки.

Группы — до 16 человек, участие с 8 лет.

Длительность тура — 5-6 часов.

Стоимость: 15 долларов для взрослых, 7,5 — для детей.

Маршрут не для новичков: полмили узкой тропы с крутыми склонами может стать испытанием. Опытные туристы справятся, а вот тем, кто боится высоты или не привык к походам, стоит подготовиться.

Что взять с собой

походные ботинки с хорошим протектором (никаких кроссовок или сандалий);

воду (в жару температура поднимается до +38 °С);

солнцезащитный крем, головной убор и перекус;

пакет и туалетную бумагу — на тропе нет туалетов.

Где остановиться

В самом парке кемпинга нет. Ближайший вариант — городок Уайтс-Сити (10 минут езды), где можно выбрать мотель Whites City Cavern Inn или RV-парк. Больше гостиниц и сервисов ждёт в Карлсбаде, примерно в 30 минутах пути.

Уточнения

Нью-Ме́ксико (исп. Nuevo México,) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. Столица — Санта-Фе, крупнейший город — Альбукерке. Официальный девиз штата — "Растёт на ходу" (лат. Crescit Eundo).

