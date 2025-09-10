Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
27,5 млрд рублей утекли в никуда: рекордные хищения средств с банковских карт у пенсионеров
Что делает вода в креме: научное объяснение без мифов
Соседи будут думать, что вы странный, пока не увидели, как растения растут яркими и живыми
Машины, которые не сдаются: эти 7 железных легенд способны пережить даже своих хозяев
Шоколадные маффины за 20 минут: диетический десерт, который можно каждый день
Сладкая жизнь рака: как глюкоза помогает опухоли выживать
Apple готовит неожиданный шаг: как iPhone может изменить союз с искусственным интеллектом
Сывороточный протеин как отрава: не смешивайте его с этими продуктами
Юрист призывает к справедливости: Катя Гордон считает аресты блогеров неоправданными

Слотер-Каньон: секретная пещера в Нью-Мексико пугает и восхищает

2:24
Туризм

Под пустыней Чиуауа в Нью-Мексико скрывается настоящий подземный мир: 119 известняковых пещер, образовавшихся на месте древнего моря. Этот парк, привлекающий сотни тысяч туристов ежегодно, известен своим "Большим залом" — крупнейшей пещерной галереей Северной Америки. Но те, кто ищет приключений, выбирают малоизвестную пещеру Слотер-Каньон.

Слотер-Каньон, Нью Мехико
Фото: commons.wikimedia.org by karol m из arizona, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слотер-Каньон, Нью Мехико

Дикая красота Слотер-Каньона

От центра для посетителей сюда нужно ехать около 40 минут, а дальше — пешком по каменистой тропе. Уже у входа становится ясно: это не туристическая прогулка.

Внутри нет ни света, ни дорожек, лишь сырой воздух и гулкая тишина. Под светом фонаря открываются колонны высотой до 27 метров и сверкающая "Рождественская ёлка". Иногда, чтобы продвинуться дальше, придётся использовать верёвки.

Название пещеры связано не с мрачными легендами, а с именем местного скотовода Чарльза Слотера, пожертвовавшего землю для парка. Однако археологические следы костров и факелов доказывают: коренные жители бывали здесь тысячи лет назад.

Как попасть внутрь

  • Экскурсии бронируются на сайте recreation. gov за месяц до поездки.
  • Группы — до 16 человек, участие с 8 лет.
  • Длительность тура — 5-6 часов.
  • Стоимость: 15 долларов для взрослых, 7,5 — для детей.

Маршрут не для новичков: полмили узкой тропы с крутыми склонами может стать испытанием. Опытные туристы справятся, а вот тем, кто боится высоты или не привык к походам, стоит подготовиться.

Что взять с собой

  • походные ботинки с хорошим протектором (никаких кроссовок или сандалий);
  • воду (в жару температура поднимается до +38 °С);
  • солнцезащитный крем, головной убор и перекус;
  • пакет и туалетную бумагу — на тропе нет туалетов.

Где остановиться

В самом парке кемпинга нет. Ближайший вариант — городок Уайтс-Сити (10 минут езды), где можно выбрать мотель Whites City Cavern Inn или RV-парк. Больше гостиниц и сервисов ждёт в Карлсбаде, примерно в 30 минутах пути.

Уточнения

Нью-Ме́ксико (исп. Nuevo México,) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. Столица — Санта-Фе, крупнейший город — Альбукерке. Официальный девиз штата — "Растёт на ходу" (лат. Crescit Eundo).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Садоводство, цветоводство
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Тухлые яйца на концерте: Юрий Лоза объяснил, почему это безумие — вот какое оружие сильнее
13 футов чистого ужаса: в Миссисипи вытащили аллигатора, будто вышедшего из Парка Юрского периода
Сентябрьский обман: пять садовых дел, которые крадут ваше время и силы зря
Новая золотая жила для бюджета? Силуанов озвучил первые цифры
Лоск сегодня — дыры завтра: чем абразивная полировка перед морозами грозит кузову вашей машины
Уход за кожей при смене климата: советы дерматолога
Вихрь когда-то всё решил: последний полёт молодых птерозавров
Минус 5 см за месяц? Раскрываем рабочие методы для бёдер и ягодиц без диет-издевательств
Оазис спокойствия на Атлантическом побережье: где в Бретани вода прозрачнее Средиземного моря
Забытый рецепт из детства: картофельная намазка, которая готовится за 15 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.