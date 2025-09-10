Слотер-Каньон: секретная пещера в Нью-Мексико пугает и восхищает

Под пустыней Чиуауа в Нью-Мексико скрывается настоящий подземный мир: 119 известняковых пещер, образовавшихся на месте древнего моря. Этот парк, привлекающий сотни тысяч туристов ежегодно, известен своим "Большим залом" — крупнейшей пещерной галереей Северной Америки. Но те, кто ищет приключений, выбирают малоизвестную пещеру Слотер-Каньон.
От центра для посетителей сюда нужно ехать около 40 минут, а дальше — пешком по каменистой тропе. Уже у входа становится ясно: это не туристическая прогулка.
Внутри нет ни света, ни дорожек, лишь сырой воздух и гулкая тишина. Под светом фонаря открываются колонны высотой до 27 метров и сверкающая "Рождественская ёлка". Иногда, чтобы продвинуться дальше, придётся использовать верёвки.
Название пещеры связано не с мрачными легендами, а с именем местного скотовода Чарльза Слотера, пожертвовавшего землю для парка. Однако археологические следы костров и факелов доказывают: коренные жители бывали здесь тысячи лет назад.
Маршрут не для новичков: полмили узкой тропы с крутыми склонами может стать испытанием. Опытные туристы справятся, а вот тем, кто боится высоты или не привык к походам, стоит подготовиться.
В самом парке кемпинга нет. Ближайший вариант — городок Уайтс-Сити (10 минут езды), где можно выбрать мотель Whites City Cavern Inn или RV-парк. Больше гостиниц и сервисов ждёт в Карлсбаде, примерно в 30 минутах пути.
Уточнения
Нью-Ме́ксико (исп. Nuevo México,) — штат на юго-западе США, один из так называемых Горных штатов. Столица — Санта-Фе, крупнейший город — Альбукерке. Официальный девиз штата — "Растёт на ходу" (лат. Crescit Eundo).
