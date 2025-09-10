Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи будут думать, что вы странный, пока не увидели, как растения растут яркими и живыми
Машины, которые не сдаются: эти 7 железных легенд способны пережить даже своих хозяев
Шоколадные маффины за 20 минут: диетический десерт, который можно каждый день
Сладкая жизнь рака: как глюкоза помогает опухоли выживать
Слотер-Каньон: секретная пещера в Нью-Мексико пугает и восхищает
Apple готовит неожиданный шаг: как iPhone может изменить союз с искусственным интеллектом
Сывороточный протеин как отрава: не смешивайте его с этими продуктами
Юрист призывает к справедливости: Катя Гордон считает аресты блогеров неоправданными
Осенние сумерки превращают квартиру в подвал: эти способы сделают комнату в два раза светлее

Оазис спокойствия на Атлантическом побережье: где в Бретани вода прозрачнее Средиземного моря

2:09
Туризм

Иногда Атлантическое побережье рисуют суровым и мрачным, но есть место, которое полностью ломает этот стереотип. Пляж Блан-Саблон в Ле-Финистер — нетронутый уголок, где золотой песок сливается с бирюзовыми волнами. При первом визите это зрелище буквально захватывает дух.

пляжи Бретани, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by Micimitro, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
пляжи Бретани, Франция

Атмосфера дикого пляжа

С первых шагов по мягкому песку ощущаешь особое спокойствие. Перед глазами — бескрайние дюны, усыпанные оятами, покачивающимися на ветру. Почти два километра пляжа позволяют каждому найти уединение. Особенно красивы здесь закаты: небо окрашивается в розово-оранжевые оттенки, отражаясь в прозрачной воде, чистота которой соперничает со Средиземным морем.

Чем заняться?

Блан-Саблон удивляет разнообразием.

  • Купание — для всех уровней (июнь-сентябрь).
  • Кайтсерфинг — идеальные условия для опытных (апрель-октябрь).
  • Прогулки по дюнам — круглый год.
  • Наблюдение за птицами — весной и осенью.

Для семей это особенно безопасное место: пологий вход в море и наблюдение спасателей летом создают чувство спокойствия. Площадки для пикников позволяют провести здесь целый день.

Природа, которой хочется любоваться

Охраняемая территория поражает своим биоразнообразием. В дюнах прячутся редкие растения, а весной и осенью здесь делают остановку мигрирующие птицы.

Чтобы сохранить это богатство, проложены специальные тропы — туристы наслаждаются видами, не вредя природе.

Полезно знать

  • Несколько парковок делают пляж доступным даже в сезон.
  • Работают туалеты, душевые, летние кафе и пункты проката.
  • Спасательные посты дежурят в разгар лета.

Совет: приезжайте утром или в часы прилива — так пляж раскроет всю красоту бирюзовых вод. Блан-Саблон — то самое аутентичное место, которое непременно стоит включить в маршрут по Бретани.

Уточнения

Брета́нь (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Экономика и бизнес
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Тухлые яйца на концерте: Юрий Лоза объяснил, почему это безумие — вот какое оружие сильнее
13 футов чистого ужаса: в Миссисипи вытащили аллигатора, будто вышедшего из Парка Юрского периода
Сентябрьский обман: пять садовых дел, которые крадут ваше время и силы зря
Новая золотая жила для бюджета? Силуанов озвучил первые цифры
Лоск сегодня — дыры завтра: чем абразивная полировка перед морозами грозит кузову вашей машины
Уход за кожей при смене климата: советы дерматолога
Вихрь когда-то всё решил: последний полёт молодых птерозавров
Минус 5 см за месяц? Раскрываем рабочие методы для бёдер и ягодиц без диет-издевательств
Оазис спокойствия на Атлантическом побережье: где в Бретани вода прозрачнее Средиземного моря
Забытый рецепт из детства: картофельная намазка, которая готовится за 15 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.