Ирландский шеф-повар покоряет сердца: что особенного он готовит в уютном отеле

Туризм

В окрестностях Скибберина, в Западном Корке, отреставрированное фермерское строение превратилось в уютный мини-отель.

Блюда местной кухни

Владелец заведения Стюарт Кирни родом из Северной Ирландии, имеет кулинарное образование, полученное в Стокгольме, и специализируется на ирландской кухне с элементами скандинавских традиций.

На завтрак постояльцам предлагаются свежеиспеченный хлеб и выпечка, овсяная каша с черносливом, настоянном на виски, а также бекон домашнего копчения и яйца от собственных кур.

Вечером, кроме среды и воскресенья, Кирни предлагает дегустационное меню из семи блюд, приготовленных из собственных овощей и продуктов, закупленных у местных фермеров.

Меню ежедневно обновляется, но в него могут входить, например, утиная грудка по-скиганнорски или треска, приготовленная с использованием мисо-пасты.

Скандинавский стиль в номерах

Номера оформлены в скандинавском стиле и располагают комфортабельной гостиной с дровяной печью и гидромассажной ванной. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
