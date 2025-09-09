Ирландский шеф-повар покоряет сердца: что особенного он готовит в уютном отеле

В окрестностях Скибберина, в Западном Корке, отреставрированное фермерское строение превратилось в уютный мини-отель.
Владелец заведения Стюарт Кирни родом из Северной Ирландии, имеет кулинарное образование, полученное в Стокгольме, и специализируется на ирландской кухне с элементами скандинавских традиций.
На завтрак постояльцам предлагаются свежеиспеченный хлеб и выпечка, овсяная каша с черносливом, настоянном на виски, а также бекон домашнего копчения и яйца от собственных кур.
Вечером, кроме среды и воскресенья, Кирни предлагает дегустационное меню из семи блюд, приготовленных из собственных овощей и продуктов, закупленных у местных фермеров.
Меню ежедневно обновляется, но в него могут входить, например, утиная грудка по-скиганнорски или треска, приготовленная с использованием мисо-пасты.
Номера оформлены в скандинавском стиле и располагают комфортабельной гостиной с дровяной печью и гидромассажной ванной.
Уточнения
