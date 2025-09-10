Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз

Где провести ночь в Лос-Анджелесе? Всё зависит от вашего настроения: яркая улица с клубами в Западном Голливуде, андеграунд Восточного Голливуда, караоке и барбекю в Корейтауне или легендарный коридор Кахуэнга. А центр города ещё недавно считался зоной "тишины" — пандемия окончательно лишила его ночной энергии. Но сегодня здесь появился проект, способный изменить всё: Level 8.
На восьмом этаже отелей Moxy и AC Hotels гостей встречает пространство площадью 30 000 кв. футов, объединяющее восемь уникальных баров и ресторанов. Это не просто заведения — это театральный лабиринт с закатными видами, живыми выступлениями и неожиданными сценами на каждом шагу.
Создатели Level 8, братья Марк и Джонни Хьюстон, известные по культовым барам Лос-Анджелеса, превратили каждое заведение в часть вымышленного мира мистера Странника — обаятельного рассказчика. Его бар — скрытый пиано-лаундж с джазом, бурлеском и акробатами — задаёт тон всему пространству.
Загляните и в The Brown Sheep: тако с биррией подают прямо из встроенного грузовика.
Клуб Golden Hour с бассейном на крыше — лучшее место для аперитива. Бар в форме ананаса подсвечивается золотым на закате, а диджей запускает ритм ночи.
Самым смелым решением станет Sinners y Santos — ночной клуб в стиле англиканского собора. Попасть внутрь можно через исповедальню, а внутри вас ждёт диджей за органом, борцовский ринг над баром и настоящие мексиканские лучадоры.
"Я искренне верю, что ничего подобного нет больше нигде в мире. Это настоящее путешествие", — говорит один из создателей проекта, Митчелл Хохберг.
Уточнения
Лос-А́нджелес (исп. Los Ángeles, неофициально известен как L.A., La La Land и City of Angels — Город Ангелов) — город на юге штата Калифорния, США. Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.