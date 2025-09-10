Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Где провести ночь в Лос-Анджелесе? Всё зависит от вашего настроения: яркая улица с клубами в Западном Голливуде, андеграунд Восточного Голливуда, караоке и барбекю в Корейтауне или легендарный коридор Кахуэнга. А центр города ещё недавно считался зоной "тишины" — пандемия окончательно лишила его ночной энергии. Но сегодня здесь появился проект, способный изменить всё: Level 8.

Лос-Анджелес
Фото: web.archive.org by Андрей Бобровский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лос-Анджелес

Что такое Level 8?

На восьмом этаже отелей Moxy и AC Hotels гостей встречает пространство площадью 30 000 кв. футов, объединяющее восемь уникальных баров и ресторанов. Это не просто заведения — это театральный лабиринт с закатными видами, живыми выступлениями и неожиданными сценами на каждом шагу.

Создатели Level 8, братья Марк и Джонни Хьюстон, известные по культовым барам Лос-Анджелеса, превратили каждое заведение в часть вымышленного мира мистера Странника — обаятельного рассказчика. Его бар — скрытый пиано-лаундж с джазом, бурлеском и акробатами — задаёт тон всему пространству.

Где поужинать?

  • Qué Bárbaro — южноамериканский гриль с мясом на открытом огне.
  • Maison Kasai — французская кухня с японским теппаньяки и шоу фокусников.
  • Lucky Mizu — суши и сябу-сябу в камерной атмосфере.
  • Mother of Pearl — морепродукты, башни из устриц и севиче от шефа Джошуа Гила.

Загляните и в The Brown Sheep: тако с биррией подают прямо из встроенного грузовика.

Где начать вечер?

Клуб Golden Hour с бассейном на крыше — лучшее место для аперитива. Бар в форме ананаса подсвечивается золотым на закате, а диджей запускает ритм ночи.

Где зажечь по-настоящему?

Самым смелым решением станет Sinners y Santos — ночной клуб в стиле англиканского собора. Попасть внутрь можно через исповедальню, а внутри вас ждёт диджей за органом, борцовский ринг над баром и настоящие мексиканские лучадоры.

"Я искренне верю, что ничего подобного нет больше нигде в мире. Это настоящее путешествие", — говорит один из создателей проекта, Митчелл Хохберг.

Полезные детали

  • Парковка: подземный паркинг у отелей Moxy и AC, около $63 за ночь (ваучеры от Level 8 могут не покрыть всё).
  • Альтернатива: Uber, Lyft или приложения для поиска мест — SpotAngels, ParkMobile, LA Express Park.
  • Вход: бесплатный, но за специальные шоу возможна плата.
  • Дресс-код: смарт-кэжуал. По выходным после 20:00 не пустят в пляжной или спортивной одежде.
  • Возрастное ограничение: после 21:00 — только для 21+.

Уточнения

Лос-А́нджелес (исп. Los Ángeles, неофициально известен как L.A., La La Land и City of Angels — Город Ангелов) — город на юге штата Калифорния, США. Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
