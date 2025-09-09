Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным

29-летняя звезда соцсетей Барбара Бачильери, известная своими рассказами о рабочих буднях в небе, недавно поделилась своими мыслями о правилах поведения в самолётах, которые, по ее мнению, должны соблюдаться всеми пассажирами.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса

Шутки — прочь

Первое правило: воздержитесь от саркастических замечаний. Экипаж и без того перегружен, и шутки на высоте 10 тысяч метров только добавят им хлопот.

Особое внимание к еде

Помимо шуток Бачильери отмечает важные практические моменты, особенно касающиеся еды и напитков: не стоит пить воду из-под крана в самолёте и оставлять йогурт без охлаждения на длительное время.

Туфлям — нет

Для комфорта и безопасности во время перелёта рекомендуется убрать туфли на высоком каблуке в багаж.

Туалет и ковровое покрытие не идеальны

Также стоит быть осторожным при посещении туалета в самолёте.

"Не думайте, что жидкость на полу — это вода, там может быть, что угодно. Ковровое покрытие в самолёте тоже далеко от идеала чистоты", — говорит девушка.

