Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным

1:10
Туризм

29-летняя звезда соцсетей Барбара Бачильери, известная своими рассказами о рабочих буднях в небе, недавно поделилась своими мыслями о правилах поведения в самолётах, которые, по ее мнению, должны соблюдаться всеми пассажирами.

Стюардесса
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса

Шутки — прочь

Первое правило: воздержитесь от саркастических замечаний. Экипаж и без того перегружен, и шутки на высоте 10 тысяч метров только добавят им хлопот.

Особое внимание к еде

Помимо шуток Бачильери отмечает важные практические моменты, особенно касающиеся еды и напитков: не стоит пить воду из-под крана в самолёте и оставлять йогурт без охлаждения на длительное время.

Туфлям — нет

Для комфорта и безопасности во время перелёта рекомендуется убрать туфли на высоком каблуке в багаж.

Туалет и ковровое покрытие не идеальны

Также стоит быть осторожным при посещении туалета в самолёте.

"Не думайте, что жидкость на полу — это вода, там может быть, что угодно. Ковровое покрытие в самолёте тоже далеко от идеала чистоты", — говорит девушка.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
