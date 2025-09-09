Массовые протесты парализовали Непал: сотни россиян оказались заблокированы в Катманду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Туризм

В Непале на фоне протестов сохраняется напряжённая обстановка, однако число российских туристов в стране минимально. По данным Российского союза туристской индустрии (РСТ), ежегодно туда отправляются не более тридцати человек.

Столкновение полиции и протестующих
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Столкновение полиции и протестующих

Особенности туризма в Непале

Эта страна традиционно привлекает в первую очередь спортивных путешественников. Сюда едут альпинисты и треккеры, которым важны уникальные маршруты по Гималаям и возможность приблизиться к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и других известных вершин. Массового туризма здесь никогда не было, поэтому число российских туристов стабильно остаётся небольшим.

Основной сезон начинается в конце октября и длится до мая. В это время погодные условия наиболее благоприятны для длительных походов и восхождений.

Влияние протестов на поездки

Недавние события в Катманду привели к серьёзным трудностям: из-за массовых демонстраций и частичного закрытия аэропорта несколько сотен россиян оказались заблокированы в столице, сообщает URA.RU. Причиной протестов стали ограничения на использование популярных социальных сетей, которые вызвали перебои в работе инфраструктуры.

Тем не менее ситуация с российскими туристами остаётся относительно спокойной. Небольшое количество путешественников, которые выбирают Непал, в основном хорошо подготовлены к подобным обстоятельствам. Для них поездка чаще связана не с пляжным отдыхом, а с серьёзной спортивной целью, и такие туристы склонны планировать путешествия с учётом возможных сложностей.

Уточнения

Непа́л официальное название — Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л — государство в Южной Азии, в центральной части Гималаев.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Массовые протесты парализовали Непал: сотни россиян оказались заблокированы в Катманду
