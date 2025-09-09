Здесь олени переходят дороги, как пешеходы: туристы называют этот город самым удивительным в Японии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Нара — один из тех городов Японии, где древность и современность переплетаются особенно гармонично. Для многих туристов это всего лишь парк с оленями, но на самом деле Нара — колыбель японской государственности и духовности. Здесь в период Асука и Нара находилась столица, именно отсюда берет начало государство Ямато.

Олени в парке Нара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олени в парке Нара

Как добраться и чем заняться

Из Осаки и Киото проще всего доехать на поездах JR или Kintetsu, дорога занимает от часа до двух. От станции Kintetsu сразу начинается оживлённая торговая улица — отличное место, чтобы перекусить и прикупить сувениры. Здесь же можно попробовать местный деликатес — суши в листьях хурмы, а ещё заглянуть в лавочку с моти, которые готовят по старинной технологии с помощью огромных деревянных молотков.

Первые достопримечательности

Прогуливаясь от вокзала, туристы попадают к храму Кофукудзи и пятиярусной пагоде Годзю-но-то. Рядом — пруд, на берегу которого часто отдыхают олени и сами жители.

Дальше путь ведёт в знаменитый парк Нара. Здесь животных не держат в вольерах — они свободно гуляют по городу, подходят к туристам и даже выпрашивают лакомства. В синтоизме олени считаются посланниками богов, поэтому их присутствие воспринимается как часть культурной традиции.

Храмы и культурное наследие

Вблизи парка находятся два знаковых объекта, включённых в список ЮНЕСКО: буддийский храм Тодай-дзи и синтоистский храм Касуга-тайся. В Тодай-дзи хранится гигантская статуя Будды — самая высокая в Японии. Касуга-тайся известна атмосферной дорогой через лес и сотнями каменных фонарей, которые особенно красиво смотрятся на закате.

Гора Вакакуса

Ещё одно место, куда стоит дойти, — гора Вакакуса. Вход на неё платный, но виды с вершины полностью оправдывают затраты. На закате отсюда открывается потрясающая панорама на Нару и окрестности. Единственное предупреждение — фонарей по дороге нет, поэтому возвращаться придётся в темноте, если задержаться.

Итог

Нара — это не только парк с оленями, но и город с уникальным историческим наследием, древними храмами и живописными природными пейзажами. Чтобы успеть насладиться всеми её богатствами, приезжать лучше с утра и планировать целый день.

Уточнения

Нара (яп 奈良県 Нара-кэн) — префектура Японии, которая находится в регионе Кинки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
