Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему эта кукуруза исчезает со стола первой — ответ кроется в одном ингредиенте
Кудрявый метод становится мейнстримом 2025: простые шаги дома вытесняют утюжки и сложные салонные ритуалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас

Путорана манит не только красотой: почему чай у водопадов становится вкуснее

2:40
Туризм

Когда речь заходит о плато Путорана, многие вспоминают суровую красоту Сибири, бескрайние озёра и величественные водопады. Но для путешественников, побывавших там, одно из самых ярких впечатлений связано с самым обычным действием — чаепитием на фоне ревущих потоков.

Пикник у водопада Путорана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пикник у водопада Путорана

Первое знакомство с плато

В начале 2000-х Вадим Мамонтов вместе с друзьями решил проверить легенды о загадочном плато. Тогда оно воспринималось как место тайн и мифов: от подземных ядерных взрывов до рассказов о коренных жителях, умеющих находить "скрытые проходы". Но чтобы попасть туда, потребовались годы подготовки — поиск маршрута, опытного инструктора и разрешения на посещение заповедной территории.

Первая экспедиция началась с вертолётной заброски к озеру Манумакли. Высадка заняла считанные минуты — и группа осталась один на один с дикой природой. Впереди были сплав по реке, трудные пороги, потерянное весло и переворот лодки, подъём на плато и ожидание обратного рейса.

Лагерь у Китабо-Орон

Финальной точкой маршрута стал водопад Китабо-Орон. Лагерь расположили совсем рядом: лишь каменная гряда отделяла путешественников от мощного потока. Гул воды не стихал ни днём, ни ночью, пронизывая всё вокруг. В этих условиях родился ритуал, который стал главным открытием — чаепитие у водопада.

Казалось бы, что может быть проще чашки горячего чая? Но в сочетании с видом и звуком падающей воды это превращалось в медитацию. Несколько раз в день команда выбирала новые "места для чайной церемонии" и погружалась в картину, где человек и природа становились единым целым.

Традиция, которая осталась

С тех пор было ещё несколько экспедиций на Путорана. Каждый раз чаепитие у водопадов становилось обязательным пунктом программы. Иногда это происходило снова у Китабо-Орон, иногда на других реках, например, в месте слияния Яктали и Дулисмар.

Со временем осознание этой практики только усилилось: чай в таких условиях перестаёт быть просто напитком. Он становится способом остановить мгновение и прочувствовать красоту дикой природы.

Советы путешественникам

Тем, кто собирается на вертолётную экскурсию с посадками у водопадов, стоит взять с собой термос. Это даст возможность не только согреться, но и прикоснуться к особому ритуалу — чайной церемонии в обрамлении шумных потоков.

Уточнения

Путора́на — сильно расчленённый горный массив (плато), расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Недвижимость
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Воспитание через традиции — почему кадетский корпус становится судьбой, а не школой
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас
Путорана манит не только красотой: почему чай у водопадов становится вкуснее
Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.