Кремль в Казани — не музей, а портал во времени: почему туристы возвращаются сюда снова и снова

3:10
Туризм

Казанский кремль — главная историческая достопримечательность столицы Татарстана, которая соединяет культуру Востока и Запада. Здесь рядом стоят мечеть и православный собор, строгие белокаменные стены соседствуют с башнями, а среди них возвышается местная "падающая" башня, напоминающая Пизанскую.

Казанский кремль
Фото: commons.wikimedia.org by Oksanetta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казанский кремль

Краткая история

Первые укрепления на месте современного кремля появились ещё в X веке, когда здесь существовало поселение Волжской Булгарии. Позже деревянная крепость стала центром Казанского ханства. В 1552 году, после похода Ивана Грозного, город вошёл в состав России, а кремль начали перестраивать из камня. Тогда появились Благовещенский собор и первые монастыри.

Со временем крепость утратила оборонное значение и превратилась в культурный и административный центр. В советский период часть построек разрушили, но в 1990-е годы началась масштабная реставрация. Сегодня Казанский кремль — резиденция президента Татарстана и музей-заповедник, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как попасть

Кремль расположен в центре Казани, на правом берегу Волги. Добраться можно пешком от станции метро "Кремлёвская", а также на автобусах и троллейбусах. Вход на территорию свободный, музеи оплачиваются отдельно.

Что стоит увидеть

Белокаменные стены и башни производят сильное впечатление. Когда-то их было 13, но сохранились лишь восемь.

Спасская башня

Служит главным входом и поднимается на 46 метров. Здесь работает музей фортификации, а ещё можно взять аудиогид, чтобы подробнее узнать историю комплекса.

Башня Сююмбике (Падающая)

Её ось отклоняется от вертикали на два метра из-за особенностей грунта. Высота башни — 58 метров, и она давно стала символом Казани. Легенда связывает её строительство с именем казанской царицы Сююмбике, якобы попросившей возвести башню всего за неделю.

Благовещенский собор

Возведён по приказу Ивана Грозного псковскими мастерами. Это один из древнейших храмов города, украшенный узорами и арками. Внутри хранится рака с мощами святителя Гурия. В подземном музее можно увидеть иконы, рукописи и даже поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии.

Почему стоит посетить

Казанский кремль объединяет историю, архитектуру и культуру разных эпох. Это не просто музей, а живой символ города, где средневековые стены соседствуют с современными учреждениями. Прогулка по его территории позволяет почувствовать дух Казани и увидеть, как в одном месте уживаются православие и ислам, русские и татарские традиции.

Уточнения

Кремль — укреплённое ядро (цитадель) городов Северо-Восточной Руси и Русского государства, центральная и наиболее древняя его часть.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
