Ханле – врата в космос: почему астротуристы всего мира рвутся в эту деревню

Гималайская деревня Ханле на высоте 5290 м в индийском Ладакхе, где небо считается одним из самых тёмных в мире. Здесь до 270 ясных ночей в году, что делает место идеальным для астротуризма.
С 2022 года в Ханле действует заповедник тёмного неба, объединяющий шесть деревень, монастырь и десять телескопов. Здесь проходят экспедиции и ежегодный фестиваль Star Party.
Ранее в деревне жили кочевники семьи Чангпа, а в 2000 году была построена обсерватория. Местные жители, исповедующие тибетский буддизм, веками развивали свои астрономические традиции.
Туризм приносит доход, но грозит световым загрязнением. Жители сами поддерживают темноту, выключая свет и используя затемняющие шторы. Ханле ищет баланс между развитием и сохранением уникального неба.
Уточнения
Гимала́и (санскр. «обитель снегов») — высочайшая горная система Земли. Гималаи расположены между Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге).
Лада́кх или Ладак — историческая и географическая область в Индии.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.