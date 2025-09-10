Ханле – врата в космос: почему астротуристы всего мира рвутся в эту деревню

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гималайская деревня Ханле на высоте 5290 м в индийском Ладакхе, где небо считается одним из самых тёмных в мире. Здесь до 270 ясных ночей в году, что делает место идеальным для астротуризма.

Фото: spacetelescope. org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гороскоп

Астрономический центр

С 2022 года в Ханле действует заповедник тёмного неба, объединяющий шесть деревень, монастырь и десять телескопов. Здесь проходят экспедиции и ежегодный фестиваль Star Party.

История и традиции

Ранее в деревне жили кочевники семьи Чангпа, а в 2000 году была построена обсерватория. Местные жители, исповедующие тибетский буддизм, веками развивали свои астрономические традиции.

Проблемы и будущее

Туризм приносит доход, но грозит световым загрязнением. Жители сами поддерживают темноту, выключая свет и используя затемняющие шторы. Ханле ищет баланс между развитием и сохранением уникального неба.

Уточнения

Гимала́и (санскр. «обитель снегов») — высочайшая горная система Земли. Гималаи расположены между Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге).



Лада́кх или Ладак — историческая и географическая область в Индии.

