Закон, который может похоронить ночную жизнь Кипра: почему рестораторы бьют тревогу

Кипрский ресторанный бизнес переживает непростые времена. Несмотря на рекордный поток туристов летом, владельцы заведений фиксируют падение оборота — в некоторых регионах до 30%. Удачный август не смог перекрыть провалы начала сезона, а впереди зиму рестораторы встречают с тревогой.
Рестораторы называют три главные причины снижения доходов:
Ситуация в разных частях острова складывается неоднозначно.
Владельцы заведений подчеркивают, что давление идёт сразу с нескольких сторон:
Многие признают: без политической поддержки и понятной стратегии отрасль рискует оказаться в глубоком кризисе.
Ситуацию подогревает новый законопроект о сфере общепита и развлечений.
Правительство утверждает, что реформа "упростит правила, сократит бюрократию и повысит конкурентоспособность". Однако часть рестораторов уверена в обратном — они называют документ "катастрофическим", так как он ограничивает часы работы ресторанов и даёт преференции банкетным залам.
Заместитель министра туризма Костас Кумис настаивает: изменения направлены на поддержку бизнеса и модернизацию устаревших правил.
Эксперты уверены: осень и начало 2025 года могут оказаться даже слабее, чем прошедшее лето. Убытки оцениваются в среднем на уровне 10% относительно прошлого года. И хотя август принёс полный зал гостей, он уже не компенсирует провальные месяцы.
До санкций Кипр был одним из любимых направлений россиян. Основные точки притяжения:
Подробнее — в материале Турпрома.
Уточнения
Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία [kipriaˈki ðimokraˈti.a], тур. Kıbrıs Cumhuriyeti [ˈkɯbɾɯs ˈd͡ʒumhuɾijeti]) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря.
Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.