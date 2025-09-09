Закон, который может похоронить ночную жизнь Кипра: почему рестораторы бьют тревогу

Кипрский ресторанный бизнес переживает непростые времена. Несмотря на рекордный поток туристов летом, владельцы заведений фиксируют падение оборота — в некоторых регионах до 30%. Удачный август не смог перекрыть провалы начала сезона, а впереди зиму рестораторы встречают с тревогой.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пустующие рестораны

Почему рестораны теряют гостей

Рестораторы называют три главные причины снижения доходов:

рост популярности Airbnb и других краткосрочных аренд, где туристы готовят сами;

выбор отелями системы "всё включено", удерживающей гостей на территории;

подорожание продуктов и электроэнергии, из-за чего ужины вне дома становятся роскошью.

Региональные контрасты

Ситуация в разных частях острова складывается неоднозначно.

Пафос — в августе рост на 10%, но июнь и июль принесли минус 30%.

Лимассол — падение на 30%, спасают только местные туристы, доля иностранцев всего 5%.

Никосия — ночная жизнь почти исчезла: нет регулирования, клиентов меньше, а нелегальные бары усиливают конкуренцию.

Горные курорты — в начале лета пустовали, но к середине августа оживились. Некоторые отели готовы работать до ноября, если рядом останутся открытыми рестораны.

Что говорят представители отрасли

Владельцы заведений подчеркивают, что давление идёт сразу с нескольких сторон:

сокращение числа клиентов;

высокие эксплуатационные расходы;

нехватка персонала;

изменение привычек отдыхающих.

Многие признают: без политической поддержки и понятной стратегии отрасль рискует оказаться в глубоком кризисе.

Законопроект, который расколол отрасль

Ситуацию подогревает новый законопроект о сфере общепита и развлечений.

Правительство утверждает, что реформа "упростит правила, сократит бюрократию и повысит конкурентоспособность". Однако часть рестораторов уверена в обратном — они называют документ "катастрофическим", так как он ограничивает часы работы ресторанов и даёт преференции банкетным залам.

Заместитель министра туризма Костас Кумис настаивает: изменения направлены на поддержку бизнеса и модернизацию устаревших правил.

Прогноз на ближайшее будущее

Эксперты уверены: осень и начало 2025 года могут оказаться даже слабее, чем прошедшее лето. Убытки оцениваются в среднем на уровне 10% относительно прошлого года. И хотя август принёс полный зал гостей, он уже не компенсирует провальные месяцы.

Куда раньше ездили российские туристы на Кипре

До санкций Кипр был одним из любимых направлений россиян. Основные точки притяжения:

Айя-Напа — шумные вечеринки и клубная жизнь;

Протарас — семейный отдых и живописные бухты;

Лимассол — крупный город с развитой инфраструктурой;

Пафос — исторический центр и археология под охраной ЮНЕСКО;

Ларнака — спокойный ритм и близость к аэропорту.

