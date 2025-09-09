Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума

Туристический эксперт Тариел Гажиенко рассказал о новых стереотипах, которые складываются у иностранцев о россиянах за границей. И, как оказалось, многие привычки наших соотечественников вызывают у европейцев удивление.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туристы на площади с историческим зданием

Отношение к деньгам

Жители Европы могут пройти несколько кварталов, чтобы сэкономить пару евро на кофе. А вот русские туристы готовы щедро оставлять чаевые и не гонятся за мелкой экономией.

"Для россиян важнее качество отдыха, а не цена. Они платят за хороший сервис, вкусную еду и необычные впечатления", — отметил Гажиенко.

Культурные различия в общении

Европейцы легко заводят короткие разговоры с официантами или барменами. Россияне же кажутся более сдержанными и серьёзными — small-talk за границей им чужд, пишет Life.ru.

Забавные традиции

Иностранцы до сих пор не могут понять, зачем русские ставят пустые бутылки под стол и хлопают в ладоши при посадке самолёта. Для нас это традиции, а для них — культурная загадка.

Уточнения

