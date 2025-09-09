Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума

Туристический эксперт Тариел Гажиенко рассказал о новых стереотипах, которые складываются у иностранцев о россиянах за границей. И, как оказалось, многие привычки наших соотечественников вызывают у европейцев удивление.
Жители Европы могут пройти несколько кварталов, чтобы сэкономить пару евро на кофе. А вот русские туристы готовы щедро оставлять чаевые и не гонятся за мелкой экономией.
"Для россиян важнее качество отдыха, а не цена. Они платят за хороший сервис, вкусную еду и необычные впечатления", — отметил Гажиенко.
Европейцы легко заводят короткие разговоры с официантами или барменами. Россияне же кажутся более сдержанными и серьёзными — small-talk за границей им чужд, пишет Life.ru.
Иностранцы до сих пор не могут понять, зачем русские ставят пустые бутылки под стол и хлопают в ладоши при посадке самолёта. Для нас это традиции, а для них — культурная загадка.
Уточнения
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».
