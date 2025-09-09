Туризм будущего уже здесь: Таиланд обещает отпуск без стресса и неприятных сюрпризов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:25
Туризм

Что делает отдых по-настоящему беззаботным? Конечно, уверенность в безопасности, удобстве и прозрачности. Именно на это теперь делает ставку Таиланд, представив масштабный проект "Trusted Thailand", который стартует уже в сентябре 2025 года.

Национальный парк Као Сок
Фото: commons.wikimedia.org by Chaiyathat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Национальный парк Као Сок

Суть инициативы проста: сертификация лучших туристических компаний, отелей и достопримечательностей. Те, кто соответствует высоким стандартам качества и безопасности, получат особый знак — Trusted Thailand Stamp. Этот "знак доверия" будет служить своеобразной гарантией для туристов и станет важной частью рекламных кампаний.

Как будет работать проект

Инициаторами выступили Министерство туризма и спорта Таиланда совместно с Туристическим управлением (TAT). Они подчёркивают:

  • повышение стандартов качества отдыха — ключевой приоритет для будущего туризма страны.

В планах — не только сертификация, но и проведение форумов и семинаров вместе с Бюро туристической полиции, Департаментом наземного транспорта и местными администрациями.

Основные направления работы:

  • Безопасность — модернизация систем видеонаблюдения, усиление экстренных служб.
  • Финансовая прозрачность — работа с международными платёжными системами.
  • Языковая поддержка — помощь туристам на иностранных языках, включая экстренные ситуации.
  • Удобная навигация — понятные указатели, информационные центры и транспортные узлы.

К сентябрю также появится сайт и справочник сертифицированных объектов.

Новинки для туристов в 2025 году

Таиланд не ограничивается только повышением стандартов. Параллельно в разных регионах страны появляются новые предложения для путешественников:

Бангкок:

  • запуск первых экологичных водных такси из переработанных материалов (на чистой энергии);
    - открытие иммерсивного пространства Space & Time Cube+ с 27 фантазийными и футуристическими залами;
    - реконструкция района Пак Кхлонг Самсен на реке Чао Прайя с созданием туристического центра.
  • Као Лак (Пханг-Нга): открытие Mantra Forest Spa с травяными купелями, прудом с лотосами и рестораном.
  • Внутренние перелёты: в сентябре туристов ждут выгодные тарифы — например, Пхукет-Бангкок-Пхукет можно слетать за 4,7 тыс. руб. без багажа.

Лучшие курорты Таиланда: что выбрать

1. Пхукет

  • Сезон: ноябрь-апрель.
  • Пляжи: от шумного Патонга до роскошного Банг Тао.
  • Интересное: статуя Большого Будды, старый город с колониальной архитектурой, шоу Simon Cabaret.
  • Экскурсии: Симиланские острова, сафари на слонах, морские прогулки.

2. Ко Чанг

  • Сезон: ноябрь-апрель.
  • Пляжи: Вайт Сенд Бич, Клонг Прао, Лонг Бич.
  • Достопримечательности: водопады Клонг Плу, смотровая Кай Бае, рыбацкая деревня Банг Бао.
  • Экскурсии: морские прогулки, треккинг по джунглям.

3. Чиангмай

  • Сезон: ноябрь-февраль.
  • Особенности: город в горах без пляжей.
  • Атмосфера: храмы, старый город, ночной рынок, этнические деревни.
  • Экскурсии: Золотой треугольник, Elephant Nature Park.

4. Краби

  • Сезон: ноябрь-апрель.
  • Пляжи: Рейли, Ао Нанг, Туб Каек.
  • Локации: Храм Тигра, горячие источники, Изумрудный бассейн.
  • Активности: каякинг, скалолазание, морские экскурсии.

5. Самуи

  • Сезон: декабрь-апрель.
  • Пляжи: Чавенг, Ламаи, Бопхут.
  • Популярное: Большой Будда, водопады Намуанг, "Бабушка и Дедушка" — природные скалы.
  • Экскурсии: Анг Тхонг, обзорные туры по острову.

Итог

Таиланд ставит перед собой амбициозную задачу: сделать отдых не только ярким и насыщенным, но и максимально безопасным. Проект "Trusted Thailand" и новые туристические инициативы показывают, что страна готова предложить путешественникам ещё больше удобства, комфорта и эмоций.

