Туризм будущего уже здесь: Таиланд обещает отпуск без стресса и неприятных сюрпризов

Что делает отдых по-настоящему беззаботным? Конечно, уверенность в безопасности, удобстве и прозрачности. Именно на это теперь делает ставку Таиланд, представив масштабный проект "Trusted Thailand", который стартует уже в сентябре 2025 года.
Суть инициативы проста: сертификация лучших туристических компаний, отелей и достопримечательностей. Те, кто соответствует высоким стандартам качества и безопасности, получат особый знак — Trusted Thailand Stamp. Этот "знак доверия" будет служить своеобразной гарантией для туристов и станет важной частью рекламных кампаний.
Как будет работать проект
Инициаторами выступили Министерство туризма и спорта Таиланда совместно с Туристическим управлением (TAT). Они подчёркивают:
повышение стандартов качества отдыха — ключевой приоритет для будущего туризма страны.
В планах — не только сертификация, но и проведение форумов и семинаров вместе с Бюро туристической полиции, Департаментом наземного транспорта и местными администрациями.
Основные направления работы:
Безопасность — модернизация систем видеонаблюдения, усиление экстренных служб.
Финансовая прозрачность — работа с международными платёжными системами.
Языковая поддержка — помощь туристам на иностранных языках, включая экстренные ситуации.
Удобная навигация — понятные указатели, информационные центры и транспортные узлы.
К сентябрю также появится сайт и справочник сертифицированных объектов.
Новинки для туристов в 2025 году
Таиланд не ограничивается только повышением стандартов. Параллельно в разных регионах страны появляются новые предложения для путешественников:
Бангкок:
запуск первых экологичных водных такси из переработанных материалов (на чистой энергии); - открытие иммерсивного пространства Space & Time Cube+ с 27 фантазийными и футуристическими залами; - реконструкция района Пак Кхлонг Самсен на реке Чао Прайя с созданием туристического центра.
Као Лак (Пханг-Нга): открытие Mantra Forest Spa с травяными купелями, прудом с лотосами и рестораном.
Внутренние перелёты: в сентябре туристов ждут выгодные тарифы — например, Пхукет-Бангкок-Пхукет можно слетать за 4,7 тыс. руб. без багажа.
Лучшие курорты Таиланда: что выбрать
1. Пхукет
Сезон: ноябрь-апрель.
Пляжи: от шумного Патонга до роскошного Банг Тао.
Интересное: статуя Большого Будды, старый город с колониальной архитектурой, шоу Simon Cabaret.
Экскурсии: Симиланские острова, сафари на слонах, морские прогулки.
Популярное: Большой Будда, водопады Намуанг, "Бабушка и Дедушка" — природные скалы.
Экскурсии: Анг Тхонг, обзорные туры по острову.
Итог
Таиланд ставит перед собой амбициозную задачу: сделать отдых не только ярким и насыщенным, но и максимально безопасным. Проект "Trusted Thailand" и новые туристические инициативы показывают, что страна готова предложить путешественникам ещё больше удобства, комфорта и эмоций.
