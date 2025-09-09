Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь

Ещё недавно лето считалось безусловным временем отпусков, а пляжи Европы трещали по швам от наплыва туристов. Но сейчас картина меняется. Всё больше жителей Германии переносят отдых на осень — и особенно на октябрь.

Взрывной рост спроса

По данным Travel Data + Analytics (TDA), расходы немецких путешественников в октябре 2025 года оказались на 75,6% выше, чем в допандемийном 2019 году.

Общий объём продаж турпакетов за период с мая по октябрь вырос на 28% по сравнению с 2019 годом. Но именно октябрь выделился рекордным приростом: +11% всего за год.

Почему октябрь выбирают чаще

Тенденцию объясняют сразу несколько факторов.

Климат: осенью жара уже спадает, отдыхать комфортнее.

осенью жара уже спадает, отдыхать комфортнее. Цены: стоимость поездок заметно ниже, чем в разгар сезона.

стоимость поездок заметно ниже, чем в разгар сезона. Демография: всё больше путешественников — это пенсионеры или пары без школьников. Они могут отправляться в отпуск тогда, когда им удобно.

всё больше путешественников — это пенсионеры или пары без школьников. Они могут отправляться в отпуск тогда, когда им удобно. Новые направления: например, Греция продлевает туристический сезон до ноября, подстраиваясь под изменившийся спрос.

Изменение привычек

Председатель правления Ассоциации интернет-продаж путешествий Германии (VIR) Майкл Буллер заявил, что классическое представление о летних каникулах постепенно утрачивает актуальность.

"Распределение спроса становится более сбалансированным, что позволяет туристическому сектору более эффективно использовать сезон", - подчеркнул он.

