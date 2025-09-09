Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышные соцветия без хлопот: замена гортензий, которая удивит
Гарантии по Украине рушатся: секретные угрозы, которые пугают мир
Вотум недоверия, кризис и долги: Володин обвинил Макрона в крахе Франции
Один неверный аксессуар добавляет десяток лет: какие вещи реально старят образ
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор
Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить
Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова

Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь

2:21
Туризм

Ещё недавно лето считалось безусловным временем отпусков, а пляжи Европы трещали по швам от наплыва туристов. Но сейчас картина меняется. Всё больше жителей Германии переносят отдых на осень — и особенно на октябрь.

Прогулка любви жизни
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прогулка любви жизни

Взрывной рост спроса

По данным Travel Data + Analytics (TDA), расходы немецких путешественников в октябре 2025 года оказались на 75,6% выше, чем в допандемийном 2019 году.

Общий объём продаж турпакетов за период с мая по октябрь вырос на 28% по сравнению с 2019 годом. Но именно октябрь выделился рекордным приростом: +11% всего за год.

Почему октябрь выбирают чаще

Тенденцию объясняют сразу несколько факторов.

  • Климат: осенью жара уже спадает, отдыхать комфортнее.
  • Цены: стоимость поездок заметно ниже, чем в разгар сезона.
  • Демография: всё больше путешественников — это пенсионеры или пары без школьников. Они могут отправляться в отпуск тогда, когда им удобно.
  • Новые направления: например, Греция продлевает туристический сезон до ноября, подстраиваясь под изменившийся спрос.

Изменение привычек

Председатель правления Ассоциации интернет-продаж путешествий Германии (VIR) Майкл Буллер заявил, что классическое представление о летних каникулах постепенно утрачивает актуальность.

"Распределение спроса становится более сбалансированным, что позволяет туристическому сектору более эффективно использовать сезон", - подчеркнул он.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Авто
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор
Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить
Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова
Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы
Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять
Сентябрь решает судьбу льгот: что изменится уже через месяц
Туалетная бумага превращается в рассадник микробов: ошибка, которую допускают все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.