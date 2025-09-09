Африка обогнала весь мир: как Руанда стала дорогим символом элитного туризма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Мир путешествий меняется: всё больше людей выбирают смелые приключения и готовы тратить на них большие деньги. Если раньше американцы чаще оставались внутри страны, то теперь интерес смещается в сторону Африки. И именно Руанда возглавила список самых дорогих направлений 2025 года: средняя стоимость поездки сюда достигает 18 417 долларов.

Руанда, Африка
Фото: flickr.com by Leandro Neumann Ciuffo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Руанда, Африка

Африка в центре внимания

Согласно рейтингам, восемь из десяти самых дорогих туристических направлений мира находятся именно в Африке. Исключение составляют только Фолклендские острова и Антарктида.

Руанда, когда-то ассоциировавшаяся с трагическими событиями 1994 года, сегодня известна как страна, сделавшая ставку на экологичность и элитный туризм. Столица Кигали признана самым чистым городом Африки, а ещё в 2008 году здесь был введён один из первых в мире запретов на пластиковые пакеты.

Что делает Руанду особенной

  • Элитный экотуризм: вместо массового потока здесь делают ставку на ограниченное число туристов и высокие стандарты защиты природы.
  • Гостеприимство премиум-класса: высокий уровень сервиса обеспечивается соотношением "персонал — гости".
  • Ограниченная инфраструктура: дорогие авиабилеты, мало маршрутов и платный доступ в парки повышают стоимость поездки.

Природные богатства Руанды

Главное, что привлекает путешественников, — это уникальная возможность встретить вживую горных горилл, которых осталось меньше тысячи во всём мире. Лучшее место для этого — Национальный парк вулканов, где разрешение на пятичасовую экскурсию стоит около 1500 долларов на человека.

Но гориллы — не единственное богатство страны:

  • в парке Ньюнгве можно увидеть восточных шимпанзе и пройтись по тропическим лесам;
  • в парке Акагера — устроить классическое сафари и встретить "Большую пятёрку Африки".

Эксклюзивность как часть магии

Руанда сделала ставку на дорогой, но экологичный туризм. Это осознанный выбор: минимизировать ущерб природе, сохранить редкие виды животных и сделать поездку действительно уникальной. Именно поэтому многие называют визит сюда "приключением раз в жизни".

Уточнения

Респу́блика Руа́нда (англ. Republic of Rwanda,) — государство в Восточной Африке. Столица — город Кигали. Официальных языков четыре — руанда, английский, французский и суахили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
