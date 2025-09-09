Отпуск для души и тела: как сон превратился в главный туристический тренд

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ещё недавно отпуск ассоциировался с ранними подъёмами, насыщенной программой и гонкой за впечатлениями. Теперь же тренд в мире путешествий сменился: всё больше людей выбирают отдых ради сна и восстановления. Так называемый сонный туризм превращает сон не просто в часть маршрута, а в главную цель поездки.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сонный туризм

Согласно прогнозу HTF Market Intelligence, к 2028 году этот сегмент индустрии роскошных путешествий вырастет более чем на 400 млрд долларов. Причина проста: современный ритм жизни делает полноценный отдых редкой роскошью.

Как выглядит отпуск ради сна?

Концепция "сонного отпуска" у каждого своя, но объединяет их одно — фокус на релаксации.

Это может быть:

выбор отелей с удобствами для сна: меню подушек, номера без гаджетов, затемнённые комнаты;

составление программы отдыха, включающей массажи, медитации, практики расслабления;

планирование дня так, чтобы в нём было место тишине, покою и телесному восстановлению.

Главная идея проста: отпуск не должен быть гонкой, он должен возвращать силы.

Где попробовать сонный туризм

Во многих отелях мира появляются специальные службы по вопросам сна и программы для улучшения качества отдыха. И это неудивительно: научные исследования подтверждают, что в отеле люди спят лучше, а специализированные инициативы усиливают этот эффект.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

