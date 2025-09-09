Отпуск для души и тела: как сон превратился в главный туристический тренд

Ещё недавно отпуск ассоциировался с ранними подъёмами, насыщенной программой и гонкой за впечатлениями. Теперь же тренд в мире путешествий сменился: всё больше людей выбирают отдых ради сна и восстановления. Так называемый сонный туризм превращает сон не просто в часть маршрута, а в главную цель поездки.
Согласно прогнозу HTF Market Intelligence, к 2028 году этот сегмент индустрии роскошных путешествий вырастет более чем на 400 млрд долларов. Причина проста: современный ритм жизни делает полноценный отдых редкой роскошью.
Концепция "сонного отпуска" у каждого своя, но объединяет их одно — фокус на релаксации.
Это может быть:
Главная идея проста: отпуск не должен быть гонкой, он должен возвращать силы.
Во многих отелях мира появляются специальные службы по вопросам сна и программы для улучшения качества отдыха. И это неудивительно: научные исследования подтверждают, что в отеле люди спят лучше, а специализированные инициативы усиливают этот эффект.
Уточнения
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.