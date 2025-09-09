Атлантический каньон: где увидеть самые большие волны в Европе

Туризм

Когда речь заходит о серфинге на огромных волнах, в первую очередь вспоминают Гавайи или калифорнийский Маверикс. Но на побережье Португалии есть место, которое по праву называют мировой столицей больших волн — Назаре.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Серфер на волне

Эта некогда тихая рыбацкая деревушка всего в 120 км от Лиссабона прославилась в 2011 году, когда серфер Гаррет Макнамара покорил здесь рекордную волну высотой 78 футов.

С тех пор тысячи спортсменов и зрителей приезжают к пляжу Прайя-ду-Норти, где Атлантика создаёт стену воды до 30 метров. Уникальный подводный каньон усиливает энергию океана, превращая Назаре в арену для настоящих экстремалов.

Лучшее время для серферов и зрителей

Сезон больших волн длится с октября по март, пик приходится на зимние месяцы. В это время океан показывает всю свою мощь, а город живёт тише, чем летом. Но важно помнить: температура может опускаться до +7°C, а ветер делает воздух ещё холоднее.

Наблюдать за волнами лучше всего с утёсов района Ситиу. Сюда ведёт фуникулёр, а дальше тропа выводит к форту Сан-Мигел-Арканжу с его красным маяком — культовой точке, откуда открывается вид на бушующую Атлантику.

Атмосфера маленького города

Несмотря на славу сёрфинг-центра, Назаре остаётся уютным рыбацким городком с белёными улочками, шумными рынками и женщинами в традиционных юбках sete saias. Здесь стоит посетить храм Богоматери Назаре и сам форт, превращённый в музей волн и серферских рекордов (вход — 2 евро).

Кухня и традиции

Главная гордость Назаре — свежие морепродукты. В тавернах подают сардины на гриле, рис с морепродуктами и ароматное рыбное рагу. Среди обязательных адресов — A Tasquinha и Rosa Dos Ventos, где блюда готовят по семейным рецептам.

Для гурманов есть и стейк-хаус Tabernassa. А по утрам стоит заглянуть на Муниципальный рынок (вторник-воскресенье, 7:00-13:00), где торгуют свежим уловом, выпечкой и ремесленными товарами.

Уточнения

Назаре́ (порт. Nazaré;) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия. В зимнее время года толпы туристов приезжают к северному пляжу Назаре, возле маяка Farol de Nazare. В период с октября по февраль в этом месте встают огромные волны. Высота волн порой превышает тридцать метров. Профессиональные бигвэйв серферы и кайтсерферы едут в Назаре чтобы поймать эти волны.

