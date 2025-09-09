Два острова — тысяча впечатлений: почему Тринидад и Тобаго называют сердцем Карибов

На юге Карибского моря, недалеко от берегов Венесуэлы, лежит государство из двух островов, которое поражает контрастами: здесь соседствуют нетронутая природа, богатая культура и удивительные гастрономические традиции. Тринидад и Тобаго давно стало магнитом для путешественников, которые хотят увидеть водопады, достойные открыток, понаблюдать за морскими великанами или окунуться в атмосферу шумных фестивалей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тринидад, Тобаго

Как добраться

Главные воздушные ворота — международный аэропорт Пиарко в Порт-оф-Спейне (Тринидад). Отсюда выполняются прямые рейсы в США, Канаду, Южную Америку и Европу. На Тобаго действует аэропорт имени А. Н. Р. Робинсона: он меньше по размеру, принимает в основном рейсы с Тринидада и лишь ограниченное число международных перелётов.

Водопады и дикая природа

Тринидад и Тобаго славится одними из самых живописных водопадов Карибского бассейна.

Маракас (91 м) — самый высокий на Тринидаде. Купаться здесь нельзя, но рядом находится водопад Балата с естественным бассейном.

Авокат — 15-метровый каскад, образующий просторный водоём, идеально подходящий для каякинга.

На Тобаго стоит увидеть Аргайл (53 м) — путь к нему пролегает через древний тропический лес, где повсюду порхают бабочки и птицы. Вход — около 8 долларов.

Любителей дикой природы привлекают и пляжи, где откладывают яйца кожистые черепахи — крупнейший вид в мире. С марта по июнь можно стать свидетелем того, как самки прячут в песке до сотни яиц, а через шесть недель малыши устремляются в океан. Посещение возможно только с разрешением и в сопровождении гида.

Фестивали и кухня

Жизнь островов невозможна без ярких праздников.

Карнавал Тринидада — главное событие, берущие начало в эпоху рабства. Сегодня это грандиозные уличные парады, музыка, танцы и гастрономические удовольствия.

Фагва (Холи) — красочный индуистский праздник весны.

We Beat Festival — неделя культуры в Порт-оф-Спейне.

Фестиваль наследия Тобаго — двухнедельное путешествие по местным традициям.

Неотъемлемая часть любого фестиваля — звучание стилпэна, национального инструмента страны, и, конечно, кухня. Туристы пробуют даблс с нутом в карри, жареную акулу, краба в соусе, пелау из риса, гороха и кокосового молока, а на десерт — тамариндовые сладости и красное манго.

Уточнения

Респу́блика Тринида́д и Тоба́го (англ. Republic of Trinidad and Tobago) — островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы. Оно состоит из двух крупных островов — Тринидада и Тобаго, а также большого количества мелких островов.

