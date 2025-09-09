Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шарлотка преобразилась: этот секретный ингредиент делает ее божественно вкусной
Опоздаешь осенью — потеряешь весной: схема обработки теплицы от болезней и вредителей
Побег из реальности: Amanoi Ocean Pool Residence — личный рай во Вьетнаме, где каждый день как фильм
Обычная вода ломает пищеварение: вот почему привычка запивать не так безобидна
Инфаркт как следствие инфекции: ученые нашли связь между вирусами и скрытыми угрозами для сердца
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Не трать время на диеты: эта поза поможет подтянуть тело всего за неделю
Мезонити в 25 лет: глупость или гениальная профилактика морщин
Климатический ад для аквакультуры: как жара уничтожает рыбные хозяйства в Южной Корее

Два острова — тысяча впечатлений: почему Тринидад и Тобаго называют сердцем Карибов

3:01
Туризм

На юге Карибского моря, недалеко от берегов Венесуэлы, лежит государство из двух островов, которое поражает контрастами: здесь соседствуют нетронутая природа, богатая культура и удивительные гастрономические традиции. Тринидад и Тобаго давно стало магнитом для путешественников, которые хотят увидеть водопады, достойные открыток, понаблюдать за морскими великанами или окунуться в атмосферу шумных фестивалей.

Тринидад, Тобаго
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тринидад, Тобаго

Как добраться

Главные воздушные ворота — международный аэропорт Пиарко в Порт-оф-Спейне (Тринидад). Отсюда выполняются прямые рейсы в США, Канаду, Южную Америку и Европу. На Тобаго действует аэропорт имени А. Н. Р. Робинсона: он меньше по размеру, принимает в основном рейсы с Тринидада и лишь ограниченное число международных перелётов.

Водопады и дикая природа

Тринидад и Тобаго славится одними из самых живописных водопадов Карибского бассейна.

  • Маракас (91 м) — самый высокий на Тринидаде. Купаться здесь нельзя, но рядом находится водопад Балата с естественным бассейном.
  • Авокат — 15-метровый каскад, образующий просторный водоём, идеально подходящий для каякинга.
  • На Тобаго стоит увидеть Аргайл (53 м) — путь к нему пролегает через древний тропический лес, где повсюду порхают бабочки и птицы. Вход — около 8 долларов.

Любителей дикой природы привлекают и пляжи, где откладывают яйца кожистые черепахи — крупнейший вид в мире. С марта по июнь можно стать свидетелем того, как самки прячут в песке до сотни яиц, а через шесть недель малыши устремляются в океан. Посещение возможно только с разрешением и в сопровождении гида.

Фестивали и кухня

Жизнь островов невозможна без ярких праздников.

  • Карнавал Тринидада — главное событие, берущие начало в эпоху рабства. Сегодня это грандиозные уличные парады, музыка, танцы и гастрономические удовольствия.
  • Фагва (Холи) — красочный индуистский праздник весны.
  • We Beat Festival — неделя культуры в Порт-оф-Спейне.
  • Фестиваль наследия Тобаго — двухнедельное путешествие по местным традициям.

Неотъемлемая часть любого фестиваля — звучание стилпэна, национального инструмента страны, и, конечно, кухня. Туристы пробуют даблс с нутом в карри, жареную акулу, краба в соусе, пелау из риса, гороха и кокосового молока, а на десерт — тамариндовые сладости и красное манго.

Уточнения

Респу́блика Тринида́д и Тоба́го (англ. Republic of Trinidad and Tobago) — островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы. Оно состоит из двух крупных островов — Тринидада и Тобаго, а также большого количества мелких островов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Морская битва: мальчик против палтуса весом 80 килограммов — шанс, который бывает раз в жизни
Три привычки экономных водителей превращают двигатель в груду нагара и сажи
Никогда не делайте так с кабачками: 3 ошибки, которые превратят икру в безвкусную массу
Гигантские волны больше не миф: ученые объясняют, как рождаются самые опасные волны в океане
Два острова — тысяча впечатлений: почему Тринидад и Тобаго называют сердцем Карибов
Звезда-бабочка расправила крылья: космос показал будущее рождение планет
Эта поза нарушает работу органов : печень и поджелудочная не справляются с ночной нагрузкой
Шокирующая диета невесты Роналду: что Джорджина Родригес ест и как тренируется
Купероз — не приговор: вот что действительно работает против сосудистых звёздочек
Хаос в доме исчезает сам: привычки, которые работают лучше генеральной уборки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.