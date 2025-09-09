Краснодарский край теряет туристов: Россияне выбирают новые направления для отпуска

Лето 2025 года показало: внутренний туризм в России заметно замедлился. Если в 2024-м бронирования отелей росли на 15%, то в этом году — всего на 3,9%, а число проведённых ночей в гостиницах — лишь на 1,1%. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) объясняют это естественной коррекцией после нескольких лет бурного роста.

Топ-направления сезона

Лидерами по количеству туристов стали:

Краснодарский край — 20,3%,

Москва — 17,1%,

Санкт-Петербург — 13,7%.

Однако именно юг оказался в зоне наибольшего спада. В Анапе бронирований стало меньше на 30%, а число номероночей рухнуло на 65%. Причина — последствия экологической катастрофы в Керченском проливе и загрязнение черноморского побережья.

Кто оказался в выигрыше

Часть отдыхающих выбрала альтернативные направления. Лидером роста стал Крым, где количество ночёвок увеличилось на 34%. В тройку вошли также Тамбовская область (+18,3%) и Камчатский край (+17,6%).

Цены и тренды

Средняя стоимость суток в гостинице этим летом составила 10 116 рублей, что на 7,1% выше, чем годом ранее. Но к концу сезона цены резко снизились — почти на 20% относительно начала лета.

Особенно заметно подорожали гостиницы бюджетного сегмента (+11,3%), тогда как в премиум-категории цены в некоторых регионах даже пошли вниз.

