Туризм

Лето 2025 года показало: внутренний туризм в России заметно замедлился. Если в 2024-м бронирования отелей росли на 15%, то в этом году — всего на 3,9%, а число проведённых ночей в гостиницах — лишь на 1,1%. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) объясняют это естественной коррекцией после нескольких лет бурного роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Топ-направления сезона

Лидерами по количеству туристов стали:

  • Краснодарский край — 20,3%,
  • Москва — 17,1%,
  • Санкт-Петербург — 13,7%.

Однако именно юг оказался в зоне наибольшего спада. В Анапе бронирований стало меньше на 30%, а число номероночей рухнуло на 65%. Причина — последствия экологической катастрофы в Керченском проливе и загрязнение черноморского побережья.

Кто оказался в выигрыше

Часть отдыхающих выбрала альтернативные направления. Лидером роста стал Крым, где количество ночёвок увеличилось на 34%. В тройку вошли также Тамбовская область (+18,3%) и Камчатский край (+17,6%).

Цены и тренды

Средняя стоимость суток в гостинице этим летом составила 10 116 рублей, что на 7,1% выше, чем годом ранее. Но к концу сезона цены резко снизились — почти на 20% относительно начала лета.

Особенно заметно подорожали гостиницы бюджетного сегмента (+11,3%), тогда как в премиум-категории цены в некоторых регионах даже пошли вниз.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом. Административный центр — город Краснодар.

