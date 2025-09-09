Красота против безопасности: какие наряды становятся приманкой для карманников в Европе

Даже в самых безопасных странах Европы есть районы, где стоит быть осторожнее. По данным Индекса глобального мира 2025 года, восемь из десяти самых безопасных стран мира находятся в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Река Сена

Но в туристических городах — Париже, Берлине, Риме — карманники встречаются часто. Особенно в местах массового скопления людей: у Эйфелевой башни, на Лас-Рамблас в Барселоне или на автобусных маршрутах вроде печально известного "Карманного экспресса" в Риме.

Как справедливо заметила The Seattle Times: "Меньше блеска". Излишне броский образ с украшениями и модными аксессуарами может стоить вам кошелька, карт и документов.

Простота и практичность

Чтобы выглядеть уместно в Европе, вовсе не обязательно жертвовать стилем. Мужчинам подойдут брюки с рубашкой или свитером, женщинам — платье, капри или блузка с юбкой. Американская спортивная одежда вроде леггинсов, бейсболок и спортивных штанов лишь выдаст в вас туриста.

При этом удобная обувь обязательна: вам предстоит много ходить. Выбирайте кроссовки, похожие на повседневные туфли, а не на спортивную обувь для зала. Для холодного сезона подойдёт универсальное пальто или куртка — практично, тепло и стильно.

Одевайтесь по ситуации

Если в планах прогулка по городу днём и вечер в Венской опере или ужин в итальянском ресторане, лучше подготовить два наряда. Днём выбирайте неброскую и удобную одежду, а вечером — переоденьтесь в номер и подготовьтесь к событию. Такой подход поможет не только выглядеть уместно, но и снизит риски в туристических местах.

В Италии, например, достаточно сменить обувь, добавить свитер, шарф или блейзер — и вы готовы к ужину или концерту. Главное — помнить: днём лучше быть "невидимкой", чем выделяться и привлекать внимание не тех, кого хотелось бы.

