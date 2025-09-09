Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российским туристам в Египте: в Шарм-эш-Шейхе появится генконсульство РФ

Туризм

Российские туристы, приезжающие в Египет, получат дополнительную поддержку на курортах Красного моря. В скором времени в Шарм-эш-Шейхе начнёт работу генеральное консульство России.

Шарм-эль-Шейх
Фото: commons.wikimedia.org by Mohammed Moussa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шарм-эль-Шейх

"Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", — сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Решение правительства

Распоряжение об открытии генконсульства премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в конце мая. Министерству иностранных дел было поручено определить штатную численность сотрудников и утвердить расписание работы.

Ожидается, что консульство станет важным шагом для упрощения помощи россиянам за рубежом, а также укрепления связей между Россией и Египтом на фоне растущего турпотока. 

Почему это важно

  • В 2024 году страну посетили 1,4 млн россиян — это на 15 % больше, чем в 2023 году. РИА Новости
  • В 2023 году россияне заняли второе место по числу иностранных гостей в Египте — около 1,5 млн человек. 

Какие преимущества получат туристы

  • Упрощённая консульская поддержка на месте — быстрое оформление документов, помощь в экстренных ситуациях.
  • Укрепление дипломатических связей между Москвой и Каиром, что дополнительно повышает комфорт и безопасность российских туристов.

Уточнения

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров мухафазы Южный Синай. Расстояние от Каира по автодороге 500 км, протяжённость авиатрассы 385 км.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
