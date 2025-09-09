Российским туристам в Египте: в Шарм-эш-Шейхе появится генконсульство РФ

Российские туристы, приезжающие в Египет, получат дополнительную поддержку на курортах Красного моря. В скором времени в Шарм-эш-Шейхе начнёт работу генеральное консульство России.

Фото: commons.wikimedia.org by Mohammed Moussa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шарм-эль-Шейх

"Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", — сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Решение правительства

Распоряжение об открытии генконсульства премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в конце мая. Министерству иностранных дел было поручено определить штатную численность сотрудников и утвердить расписание работы.

Ожидается, что консульство станет важным шагом для упрощения помощи россиянам за рубежом, а также укрепления связей между Россией и Египтом на фоне растущего турпотока.

Почему это важно

В 2024 году страну посетили 1,4 млн россиян — это на 15 % больше, чем в 2023 году. РИА Новости

В 2023 году россияне заняли второе место по числу иностранных гостей в Египте — около 1,5 млн человек.

Какие преимущества получат туристы

Упрощённая консульская поддержка на месте — быстрое оформление документов, помощь в экстренных ситуациях.

Укрепление дипломатических связей между Москвой и Каиром, что дополнительно повышает комфорт и безопасность российских туристов.

Уточнения

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров мухафазы Южный Синай. Расстояние от Каира по автодороге 500 км, протяжённость авиатрассы 385 км.

