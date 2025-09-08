Коконы на колёсиках: зачем пассажиры обматывают свой багаж плёнкой в аэропорту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Туризм

Если вы хоть раз были в зале вылета крупного аэропорта, наверняка замечали пассажиров, стоящих у киосков упаковки багажа. Машина слой за слоем наматывает прозрачную плёнку, превращая чемоданы в аккуратные коконы на колёсиках. Причины у каждого свои — от страха краж до банального желания сохранить вещи в целости.

чемодан в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чемодан в аэропорту

Кражи и безопасность

Одно из самых популярных объяснений — защита от воров. Плёнка вряд ли остановит решительного злоумышленника, но способна отпугнуть и даст понять владельцу, если кто-то вскрывал чемодан.

Собрать точную статистику краж сложно, однако исследование Калифорнийского госуниверситета в 2018 году показало: именно беспокойство за зарегистрированный багаж чаще всего приводит к жалобам. Есть даже аэропорты, например в Йоханнесбурге (ЮАР), о которых ходят слухи как о "точках риска" для багажа.

Защита от повреждений

Есть и более практичные причины. Плёнка помогает сохранить чемодан от грязи, дождя или чрезмерно активных грузчиков. Многие хотя бы раз видели, как багаж летит на ленту выдачи, и думали: "Хорошо, что это не мой чемодан". Упаковка спасает и старые, и переполненные сумки, не давая им раскрываться. А ещё она защищает лямки и карманы от зацепов.

Экологичная альтернатива

Тем, кто заботится об экологии и не хочет каждый раз производить пластиковые отходы, подойдут многоразовые чехлы из ткани или винила. Они не только защищают чемодан, но и помогают выделиться среди множества одинакового багажа.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
