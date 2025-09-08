Аэропорт, который тесен для своих же успехов: Горно-Алтайск принимает пассажиров как мегаполис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Туризм

Аэропорт столицы Алтая продолжает удивлять быстрым развитием. Пока строится новый терминал, здесь уже открываются дополнительные пространства для пассажиров.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Горно-Алтайска
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Горно-Алтайска

Недавно появился отдельный павильон ожидания вылета — современное помещение площадью почти 300 квадратных метров, рассчитанное на 150 человек. Внутри — мягкая мебель, кафе и панорамные окна с видом на горы и самолеты.

"Отдельный павильон для вылетающих пассажиров — еще одно инфраструктурное решение, которое позволит разгрузить действующий аэровокзал в условиях интенсивного пассажиропотока летом и осенью", — подчёркивают в аэропорту.

Рост пассажиропотока

Основное здание аэропорта уже не справляется с потоком людей. Только в 2024 году услугами воздушной гавани воспользовались 475,2 тыс. пассажиров — это на 10,7% больше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев 2025-го число выросло ещё на 22% и достигло 233 тыс. человек.

Чтобы справиться с нагрузкой, в июле дополнительно к действующим помещениям открылись международный терминал и зал прилёта внутренних авиалиний.

Планы на будущее

Развитие не ограничивается временными решениями. К 2028 году планируется завершить строительство нового аэровокзального комплекса и провести масштабную реконструкцию аэродромной инфраструктуры.

По расчётам, уже к 2030 году пропускная способность Горно-Алтайска увеличится более чем в два раза — до 1,3 млн пассажиров ежегодно.

Уточнения

Го́рно-Алта́йск (алт. Горно-Алтайск, Улалу;) — город на юге Западной Сибири России, столица и единственный город Республики Алтай. Образует городской округ город Горно-Алтайск.

