Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фанаты Тейлор Свифт устроили землетрясение: вот какой хит стал причиной сейсмического явления
Лайки и репосты меняют состав крови: как виртуальная жизнь влияет на физическое здоровье
Рис с секретом: простой приём превращает гарнир в настоящий гастрономический акцент
Это упражнение укрепит всё тело даже после 50 лет. Просто выполняйте его два раза в неделю
Джокер отдыхает: Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж и удивил публику
Диван мечты превращается в пытку: какие ошибки совершают покупатели
Украшения, что обманывают паспорт: секреты гардероба, работающие быстрее ботокса
Новый Citroen C3: три козыря, покорившие рынок
От глянца до минимализма: шесть способов превратить окно в арт-объект без растений

Эти страны ломают привычные правила: факты и традиции, которые удивляют даже опытных туристов

2:20
Туризм

Мир полон удивительных деталей, о которых редко задумываешься. Порой одно необычное правило или традиция может рассказать о стране больше, чем десятки страниц учебника. Вот несколько фактов, которые наверняка вас удивят.

Открытый туризм в Китае
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Открытый туризм в Китае

Бутан и счастье вместо экономики

В Гималаях расположено крошечное государство Бутан, где уровень жизни измеряют не ВВП, а ВНС — валовым национальным счастьем. Этот показатель учитывает не только экономику, но и психологическое благополучие, экологию и сохранение культуры. Согласно данным 2023 года, более 93% жителей страны считают себя счастливыми.

Лаос — земля миллионов слонов

Историческое название Лаоса звучит как Ланг Санг Хом Кхао, что переводится "страна миллиона слонов". Эти животные до сих пор играют важную роль в жизни страны. Сегодня здесь живёт около 7,6 млн человек и тысячи слонов, что делает Лаос мировым лидером по количеству этих животных на душу населения.

Индия и шесть времён года

В Индии время делят не только на привычные весну, лето, осень и зиму. По индуистскому календарю к ним добавляются сезон муссонов и предвесенний период. Новый год тоже встречают необычно — он начинается после весеннего равноденствия, 21 или 22 марта.

Мини-остров в США

В американском штате Нью-Йорк на реке Святого Лаврентия расположен самый маленький обитаемый остров в мире. Его площадь всего 306 квадратных метров, но хозяева смогли построить дом, посадить дерево и даже выделить место для барбекю. Название Just Room Enough Island ("достаточно места") говорит само за себя.

Китай и интернет-зависимость

В Китае интернет-зависимость официально признали заболеванием. Для борьбы с ней подростков отправляют в специальные лагеря, где делают ставку на физический труд, дисциплину и спорт. Такой подход многим кажется спорным, но власти считают его эффективным способом укрепить здоровье молодёжи.

Уточнения

Тради́ция (от лат. trāditiō "предание", обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, система норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Хилькевич против Крида: звезда Универа требует перемен после скандального концерта в Лужниках
Открытие, которое меняет взгляд на лечение болезни Альцгеймера
Влюблялся в Нетребко: Игорь Крутой сделал неожиданное признание о работе со звёздами
У жирафов есть свой секретный чат: они ведут переговоры, которые человек никогда не услышит
Тело избавится от вредного жира: боец ММА раскрыл секрет похудения
Китайские инвестиции в сердце Сибири: что даст сделка в Забайкалье
Идиллия, которая всех удивила: Ида Галич обрела неожиданного союзника среди бывшей семьи жениха
Забудьте про пресс в зале: вот как всего 2 упражнения сделают живот рельефным
Магия в бокале: что нужно добавить в вино, чтобы удивить
Теперь болезнь можно заметить за секунды: цифровая медицина становится реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.