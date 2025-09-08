Гора, выросшая из степи, словно каменный зуб — застывший след катастрофы, о причинах которой спорят учёные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Сквозь просторные степи Хакасии неожиданно поднимается острый каменный силуэт, хорошо заметный с берегов озера Малое Белё. Это гора Острая сопка — одна из самых необычных природных достопримечательностей региона. Рядом с ней раскинулась Джиримская степь, названная в честь одноимённого поселка.

Гора Острая в закатном свете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гора Острая в закатном свете

Молодой вулкан Хакасии

Острая имеет вулканическое происхождение и по геологическим меркам считается сравнительно "молодой" — её возраст оценивают в 77-80 миллионов лет. Каменный пик — это древний канал, через который миллионы лет назад прорывались газы из глубин земли. Позднее он заполнился застывшими вулканическими породами. Подобные образования получили название диатремы, или "трубки взрыва".

Уникальные породы и склоны

Верхушка горы сложена из тёмного базальта, а её склоны состоят из красноватых песчаников. Такое сочетание пород придаёт Острой особый вид — склоны словно вогнуты внутрь. На фоне степей и зеркальной глади Белё это смотрится особенно выразительно.

Тайны учёных

Исследователи довольно хорошо изучили подобные образования, но до сих пор не нашли однозначного ответа на главный вопрос: почему именно в Хакасии произошло такое вулканическое "извержение"? Эта загадка остаётся предметом научных дискуссий.

Природная визитка региона

Острая сопка давно стала не только геологическим феноменом, но и своеобразным символом этих мест. Туристы, приезжающие на Малое Белё, непременно обращают внимание на её характерный силуэт. Гора словно хранит память о глубинных процессах, происходивших здесь миллионы лет назад.

Уточнения

Степь — равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и субтропических зонах Северного и Южного полушарий.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
