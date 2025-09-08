All Inclusive всё? Продлят ли в Турции самую популярную концепцию отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Изменения в концепцию отдыха в Турции, скорее всего, внесут, считает руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Надежда Тарбаева. Что же это означает?

Турецкие отели
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Турецкие отели

В Турции много раз уже хотели избавится от концепции "Всё включено". В том числе на это повлияло слишком большое количество пищевых отходов.

Однако отмена All Inclusive значительно повлияет на турпоток, особенно семейный, которые в большей степени популярен среди туристов.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
