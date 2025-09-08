All Inclusive всё? Продлят ли в Турции самую популярную концепцию отдыха

Изменения в концепцию отдыха в Турции, скорее всего, внесут, считает руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Надежда Тарбаева. Что же это означает?

В Турции много раз уже хотели избавится от концепции "Всё включено". В том числе на это повлияло слишком большое количество пищевых отходов.

Однако отмена All Inclusive значительно повлияет на турпоток, особенно семейный, которые в большей степени популярен среди туристов.

