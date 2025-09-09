Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота против безопасности: какие наряды становятся приманкой для карманников в Европе
Первые часы решают судьбу фигуры: завтрак, который запускает стройность — секрет утренних калорий
Секрет янтарного цвета: добавляю этот ингредиент в яблочное желе — все ахают
Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали
Этот продукт усиливает иммунитет: всего один в день даёт треть суточной нормы витамина С
Космос раскрывает секреты: искажённое кольцо звезды может быть делом невидимой новой планеты
Тренировки, которые не изматывают: методика из Норвегии меняет правила фитнеса
Три пальца и километры ужаса: тайна гигантского пингвина держала город в страхе десятилетиями
Пуховое одеяло не влезает в стиралку? Решение проще, чем вы думаете

Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу

0:57
Туризм

6 и 7 числа сентября более трех тысяч энтузиастов присоединились к массовому пешеходному мероприятию "Удмуртский скороход".

туристы, поход, природа
Фото: Wikimedia Commons by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Public domain
туристы, поход, природа

Маршрут

Участникам предлагалось преодолеть маршруты различной протяжённости — от 25 до 200 километров. Это событие стало не только испытанием физической стойкости, но и ярким примером человеческой солидарности.

Готовность прийти на помощь

На протяжении всего пути люди демонстрировали готовность прийти на помощь: толкали забуксовавший автомобиль, делились медицинскими материалами, помогали друг другу пересечь скованную холодом реку.

Отдельным моментом путешествия стало радушие и отзывчивость местных жителей, которые активно предлагали поддержку участникам похода, попавшим в затруднительные ситуации. В случае необходимости они даже приглашали путешественников в свои дома, пишет IZHLIFE.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Недвижимость
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Тренировки, которые не изматывают: методика из Норвегии меняет правила фитнеса
Три пальца и километры ужаса: тайна гигантского пингвина держала город в страхе десятилетиями
Пуховое одеяло не влезает в стиралку? Решение проще, чем вы думаете
Был друг — стал враг: 5 поведенческих сигналов, что кошка разочаровалась в хозяине
Иммунитет во рту отключается после стакана этого сока: эффект оказался неожиданным
Киркоров раскрыл свои секреты успеха: вот что помогает ему много лет оставаться на вершине
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу
Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.