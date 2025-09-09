Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу

6 и 7 числа сентября более трех тысяч энтузиастов присоединились к массовому пешеходному мероприятию "Удмуртский скороход".

Маршрут

Участникам предлагалось преодолеть маршруты различной протяжённости — от 25 до 200 километров. Это событие стало не только испытанием физической стойкости, но и ярким примером человеческой солидарности.

Готовность прийти на помощь

На протяжении всего пути люди демонстрировали готовность прийти на помощь: толкали забуксовавший автомобиль, делились медицинскими материалами, помогали друг другу пересечь скованную холодом реку.

Отдельным моментом путешествия стало радушие и отзывчивость местных жителей, которые активно предлагали поддержку участникам похода, попавшим в затруднительные ситуации. В случае необходимости они даже приглашали путешественников в свои дома, пишет IZHLIFE.

Уточнения

