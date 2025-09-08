От Чёрного моря к Красному: египетский перевозчик впервые вошёл в международное расписание Сочи

Между Сочи и Шарм-эль-Шейхом установлено прямое авиационное сообщение.
Египетская авиакомпания Air Cairo начнёт регулярные рейсы по данному маршруту. По информации пресс-службы сочинского аэропорта, первый рейс был совершён 8 сентября, перевезено 173 человека.
Согласно расписанию, полёты будут осуществляться каждый понедельник на самолётах Airbus A320. Air Cairo стала первым авиаперевозчиком из Египта, включённым в список международных рейсов аэропорта города Сочи, пишет BFM Кубань.
Напомним, в августе был открыт маршрут между Сочи и Батуми.
Уточнения
Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
