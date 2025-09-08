Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От Чёрного моря к Красному: египетский перевозчик впервые вошёл в международное расписание Сочи

Туризм

Между Сочи и Шарм-эль-Шейхом установлено прямое авиационное сообщение.

Египетская авиакомпания Air Cairo начнёт регулярные рейсы по данному маршруту. По информации пресс-службы сочинского аэропорта, первый рейс был совершён 8 сентября, перевезено 173 человека.

Согласно расписанию, полёты будут осуществляться каждый понедельник на самолётах Airbus A320. Air Cairo стала первым авиаперевозчиком из Египта, включённым в список международных рейсов аэропорта города Сочи, пишет BFM Кубань.

Напомним, в августе был открыт маршрут между Сочи и Батуми.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
